اتحاد العمال يؤكد بمناسبة عيد العمال التزامه بحماية حقوق العاملين ودعم دورهم في الإعمار

دمشق-سانا

توجّه الاتحاد العام لنقابات العمال في سوريا بمناسبة عيد العمال العالمي بالتحية والتقدير إلى العاملات والعمال في مختلف مواقع العمل والإنتاج، تقديراً لدورهم التاريخي في بناء الوطن وصون كرامته، مبيناً أن احتفال هذا العام يأتي فيما تستعيد سوريا عافيتها بعد مرحلة صعبة، لتبدأ مسيرة جديدة عنوانها العمل والإنتاج وإعادة الإعمار حيث يبقى العامل السوري في مقدمة من ينهضون بهذه المسؤولية الوطنية.

وأكد الاتحاد في بيان أصدره اليوم الخميس بمناسبة عيد العمال في الأول من أيار من كل عام، أنه عمل خلال الفترة الماضية بروح من المسؤولية بعد انتصار الثورة السورية المباركة، واضعاً الدفاع عن حقوق العمال وتعزيز استقرارهم المهني والاجتماعي في صلب أولوياته، من خلال التعاون مع الجهات الحكومية لإعادة المفصولين إلى أعمالهم ومعالجة ملفات الإجازات المأجورة حيث أعاد آلاف العمال إلى مواقعهم وأسهم في ترميم سوق العمل وتعزيز الثقة بين العامل ومؤسسات الدولة.

وأشار إلى أنه واصل تطوير علاقاته مع المنظمات العمالية العربية والدولية، وتنفيذ برامج تدريبية متخصصة في تفتيش العمل والصحة والسلامة المهنية، بما يسهم في رفع كفاءة الكوادر وتعزيز بيئة عمل آمنة.

وشدد الاتحاد على التزامه بالارتقاء بمعايير الصحة والسلامة المهنية، وخاصة بعد اعتمادها كحق أساسي من حقوق العمل، إيماناً بأن حماية الإنسان العامل هي الأساس في أي عملية إنتاج وتنمية، لافتاً إلى أنه يولي اهتماماً كبيراً بالمرأة العاملة عبر دعم مشاريعها الإنتاجية وتأهيلها وتوفير فرص تسويق لمنتجاتها، تعزيزاً لتمكينها الاقتصادي ودورها الحيوي في المجتمع.

وجدد الاتحاد عزمه مواصلة العمل لتحسين الظروف المعيشية للعمال، وتطوير التشريعات العمالية، وتعزيز الحوار الاجتماعي، ودعم جهود إعادة الإعمار بسواعد العمال السوريين، وترسيخ دور النقابات كصوت يعبر عن تطلعات الطبقة العاملة وحقوقها.

ووجّه الاتحاد التحية لكل عامل وعاملة في المصنع والورشة والحقل وكل موقع إنتاج، مؤكداً أن العمال هم الأمل والمستقبل، وبجهودهم تُبنى الأوطان.

ويُحتفل بعيد العمال سنوياً بوصفه مناسبة تُبرز مكانة الطبقة العاملة ودورها المحوري في التنمية، ويأتي احتفال هذا العام في ظل جهود متواصلة لإعادة الإعمار وتعزيز الإنتاج حيث يشكّل العمال الركيزة الأساسية في دفع عجلة الاقتصاد وترسيخ الاستقرار الاجتماعي.