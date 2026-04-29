تركيب محولات جديدة لتعزيز استقرار الشبكة الكهربائية في ريف دمشق

ريف دمشق-سانا

ركّبت ورشات الشركة العامة لكهرباء ريف دمشق أربع محولات كهربائية في مناطق السيدة زينب وجرمانا وقدسيا ورنكوس، بهدف دعم استقرار الشبكة وتلبية الطلب المتزايد على الطاقة في هذه المناطق.

وذكرت الشركة أن الأعمال شملت تركيب محولة جديدة باستطاعة 630 ك.ف.أ في مركز تحويل البحدلية 1 قرب الثانوية الصناعية في السيدة زينب، إضافة إلى استبدال محولة متضررة في شارع الـ 16 بمدينة قدسيا بالاستطاعة نفسها.

كما أنهت الفرق الفنية تركيب محولة باستطاعة 200 ك.ف.أ في مركز البيطارية 4 بجرمانا، واستبدلت محولة باستطاعة 400 ك.ف.أ في مزارع رنكوس (منطقة السهل) بقطاع التل، وذلك ضمن جهود مستمرة لصيانة وتدعيم مكونات الشبكة الكهربائية.

وكانت كوادر الشركة قد أنجزت يوم الإثنين الماضي تركيب خمس محولات في داريا ودوما والسبينة، في إطار خطتها لرفع وثوقية الشبكة ومعالجة الاختناقات في عدد من مناطق المحافظة.