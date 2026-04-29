3 وفيات و26 إصابة في حوادث سير خلال الساعات الـ24 الماضية في سوريا

دمشق-سانا

توفي 3 أشخاص وأصيب 26 آخرون، جراء حوادث سير استجابت لها فرق الدفاع المدني في وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث خلال الساعات الـ 24 الماضية في عموم سوريا.

وأكد الدفاع المدني عبر قناته على التلغرام اليوم الأربعاء، أن فرقه استجابت لـ12 حادث سير في عموم محافظات سوريا، أسفرت عن 3 وفيات، وإصابة 26 شخصاً بجروح متفاوتة، حيث قامت الفرق بتقديم الإسعافات الأولية لـ8 إصابات، ثم نقلتهم إلى المشافي لتلقي العلاج اللازم، فيما تم نقل باقي الإصابات من قبل المدنيين إلى المراكز الطبية، كما عملت الفرق على رفع آثار الحوادث، وتأمين أماكنها لمنع وقوع حوادث إضافية.

وشدد الدفاع المدني على ضرورة تخفيف السرعة من قبل السائقين وخاصةً عند المنعطفات والمنحدرات ومفارق الطرق، لتجنب حالات الانزلاق على الطرقات في ظل الظروف الجوية السائدة، وضرورة التأكد من الحالة الفنية للسيارة، وعمل المكابح، وماسحات الزجاج، وتجنب السلوكيات الخاطئة التي تشتت التركيز أثناء القيادة مثل استخدام الهاتف المحمول.

كما استجابت فرق الدفاع خلال الـ 24 ساعة الماضية إلى 17 حريقاً في عموم سوريا، منها 9 حرائق في المنازل والمحال التجارية، و8 حرائق متفرقة، وقامت الفرق بإخماد الحرائق وتبريد أماكنها دون تسجيل أي إصابات، وقد اقتصرت الأضرار على الماديات.

وكانت فرق الدفاع المدني استجابت في الـ 21 من الشهر الجاري لحوادث سير وحرائق، أسفرت عن إصابة 22 شخصاً في مناطق متفرقة من المحافظات السورية.