هيئة العدالة الانتقالية: محاكمات رموز النظام البائد مسار أساسي في بناء سوريا الجديدة

دمشق-سانا

أكد عدد من أعضاء الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية أن المحاكمات العلنية لرموز النظام البائد، تشكل مساراً أساسياً في بناء سوريا الجديدة، وذلك بالتزامن مع انطلاق أولى هذه المحاكمات أول أمس.

وأوضح أحمد سيفو من إدارة كشف الحقيقة في الهيئة في تصريح لمراسل سانا، أن مسار كشف الحقيقة يُعدّ الأول في منظومات العدالة الانتقالية عالمياً، مشيراً إلى أن حق السوريين في معرفة الحقيقة، يمثل أحد أهم حقوق الضحايا، ليس فقط لتحديد المسؤولين عن الانتهاكات ومحاسبتهم، بل لفهم سياق الجريمة وأسبابها، بما يتيح ضمان عدم تكرار الانتهاكات مستقبلاً.

من جهتها، اعتبرت ياسمين المشعان، مديرة إدارة جبر الضرر في الهيئة، أن المحاكمة العلنية لعاطف نجيب تمثل أحد أبرز أشكال جبر الضرر الرمزي لأهالي درعا الذين تفاعلوا معها بشكل إيجابي، لافتة إلى أن نجيب كان من الشخصيات التي اضطهدت الأهالي.

ووصف محمد الدغيم من إدارة الذاكرة الوطنية في الهيئة المحاكمات العلنية، بأنها “فاصل تاريخي” في مسار بناء سوريا الجديدة القائمة على الشفافية، بخلاف ما كان سائداً خلال العقود الستة الماضية، مؤكداً أن هذه المحاكمات تشكل جزءاً من عملية شفاء وطني متكاملة.

وكانت أولى جلسات المحاكمات العلنية لرموز النظام البائد انطلقت أول أمس الأحد، بمثول عاطف نجيب أمام محكمة الجنايات الرابعة في القصر العدلي بدمشق، بتهم متعلقة بارتكاب جرائم بحق الشعب السوري، حيث انتهت بتحديد يوم الأحد الـ 10 من أيار المقبل موعداً لانعقاد الجلسة الثانية لمتابعة إجراءات المحاكمة.