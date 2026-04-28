درجات الحرارة إلى ارتفاع وفرصة لهطل زخات في أماكن متفرقة بسوريا

دمشق-سانا

تميل درجات الحرارة للارتفاع بشكل طفيف في أغلب المناطق، لتصبح حول معدلاتها أو أعلى بقليل لمثل هذه الفترة من السنة.

وأفادت المديرية العامة للأرصاد الجوية، بأن الجو نهار اليوم الثلاثاء يكون غائماً جزئياً بشكلٍ عام، مع بقاء الفرصة لهطل زخات رعدية من المطر عشوائية الحدوث في أماكن متفرقة من سوريا.

وتوقعت المديرية أن يكون الجو خلال الليل مائلاً للبرودة بشكلٍ عام، وبارداً نسبياً في المرتفعات الجبلية، كما يحذر من تشكل الضباب في القلمون وغوطة دمشق والمناطق الوسطى والجزيرة.

وتكون الرياح شمالية شرقية في الجزيرة، بينما تكون غربية إلى شمالية غربية في باقي المناطق، بين الخفيفة والمعتدلة مع هبات نشطة تصل سرعتها إلى 50 كم/سا أحياناً، وخاصة في المناطق الوسطى والبادية وأجزاء من المنطقة الجنوبية والشمالية الغربية، أما البحر فخفيف ارتفاع الموج.

درجات الحرارة العظمى والصغرى في المحافظات السورية: