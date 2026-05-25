وفرة في الأضاحي وسط إقبال محدود على الشراء في أسواق الرقة قبيل عيد الأضحى

الرقة-سانا

تشهد أسواق المواشي في محافظة الرقة حركة بيع ضعيفة مع اقتراب عيد الأضحى المبارك، رغم استقرار أسعار الأغنام المخصصة للأضاحي، وتوفر أعداد كافية من الثروة الحيوانية في المحافظة، بسبب أمطار هذا الموسم وتوفر المراعي، وسط تراجع القدرة الشرائية لدى الأهالي.

وأوضح حجي ناصر، وهو بائع مواشٍ في سوق الرقة، أن الإقبال على شراء الأضاحي محدود جداً هذا العام، لافتاً إلى أن الأسعار بقيت ضمن مستويات مقبولة، إلا أن ضعف الدخل وارتفاع تكاليف المعيشة حالا دون قدرة كثير من العائلات على الشراء.

وبيّن أن أسعار الأغنام المخصصة للأضاحي تتراوح حالياً بين 230 و300 دولار، بحسب الوزن والنوع، مشيراً إلى أن الطلب يتركز على الأغنام الأقل سعراً.

من جانبه، قال رسمي الحواس، من أهالي الرقة: إن حركة السوق تبدو أضعف من المعتاد هذا العام، مرجعاً ذلك إلى الظروف المعيشية وقلة السيولة لدى المواطنين.

وفي السياق ذاته، أوضح مشرف إحصاء وإدارة الثروة الحيوانية في محافظة الرقة المهندس صالح الحاج، أن أعداد الثروة الحيوانية في المحافظة تتجاوز مليوني رأس من الأغنام، و 21 ألف رأس من الأبقار ونحو 300 ألف رأس من الماعز، لافتاً إلى أن الجهات المعنية تتابع الواقع الصحي للثروة الحيوانية عبر حملات تلقيح دورية وتنفيذ حملات توعية للمربين.

وأكد الحاج أن أسعار الأضاحي هذا العام تعد جيدة مقارنة بالمواسم السابقة، نتيجة وفرة الأمطار وتحسن المراعي في مختلف مناطق المحافظة، غير أن ضعف الإقبال يبقى مرتبطاً بصورة أساسية بتراجع القدرة الشرائية لدى المواطنين.

يذكر أن أسواق الأضاحي تشهد تبايناً في الإقبال والأسعار بين محافظة وأخرى، مع بقاء العامل المعيشي والقدرة الشرائية المحدد الأبرز للطلب.