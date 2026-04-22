السورية للاتصالات: سرقة كابلات وتعديات تتسبب بانقطاع الهاتف الثابت والـ ADSL

أعلنت الشركة السورية للاتصالات، أن شبكاتها تتعرض في عدد من المناطق لحالات تعدٍ وسرقة كابلات، ما يؤدي إلى انقطاع خدمات الهاتف الثابت وخدمة الإنترنت الـ ADSL عن المشتركين.

وأكدت الشركة، في منشور عبر صفحتها على الفيسبوك، اليوم الأربعاء، أن هذه الاعتداءات تتسبب بأضرار مباشرة في البنية التحتية لقطاع الاتصالات، وتنعكس سلباً على استمرارية تقديم الخدمات وجودتها.

ودعت الشركة المواطنين إلى الإبلاغ عن أي حالات اشتباه تتعلق بسرقة أو تخريب الكابلات، والتعاون مع الجهات المعنية للحفاظ على سلامة الشبكة.

وتتسبب سرقة الكابلات والتعديات بأعطال متكررة في شبكة الاتصالات، وتعمل الشركة السورية للاتصالات على إصلاح الأضرار وضمان استمرارية الخدمة.