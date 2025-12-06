اختتام ملتقى “بصمة فن” لدعم المشاريع النسائية الصغيرة ومتناهية الصغر بدمشق

دمشق-سانا

اختتمت مساء اليوم فعاليات ملتقى “بصمة فن” لدعم المشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر الذي أقامته لجنة سيدات الأعمال الصناعيات في غرفة صناعة دمشق وريفها، الذي استمر ثلاثة أيام بمشاركة أكثر من 40 سيدة قدمن منتجات يدوية تمزج بين التراث والحداثة.

وأكدت رئيسة لجنة سيدات الأعمال الصناعيات وفاء أبو لبدة في تصريح لـ سانا، أن الملتقى أسهم في تعزيز استمرارية المنتج اليدوي النسائي وتوسيع انتشاره، من خلال توفير منصات للعرض والترويج وتقديم الدعم الفني والإرشاد، مشيرة إلى أن اللجنة تعمل على دعم مشاريع السيدات عبر تنظيم ورشات عمل وندوات تركز على التسويق ومواكبة الصيحات الحديثة؛ بما يتناسب مع الأسواق المحلية وسوق التصدير المرتقب.

من جانبها، أوضحت ريم حللي الاستشارية في وزارة الاقتصاد والصناعة في تصريح مماثل، أن المشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر تشكل نواة الاقتصاد الوطني، إذ تخلق فرص عمل وتنعش السوق، مؤكدة أن الوزارة تدعم هذه المشاريع عبر تطوير مهارات النساء وتقديم الدعم الفني والتقني اللازم، إلى جانب تسهيلات تساعدهن على الوصول إلى الأسواق العالمية.

وشددت المشاركات على أن الملتقى شكّل منصة أساسية لتمكين المرأة السورية، إذ جمع بين إبراز مهاراتها وإبداعها في الحرف اليدوية ودعم مشاريعها الصغيرة اقتصادياً، بما يسهم في الحفاظ على التراث وتعزيز التنمية الاقتصادية للمرأة.

ويُعد ملتقى “بصمة فن” مبادرة نوعية لدعم النساء العاملات في الحرف اليدوية السورية، وتعزيز حضورهن في الأسواق المحلية والخارجية، بما يرسخ دورهن الفاعل في الاقتصاد والمجتمع.