إطلاق التحديث الجديد لمنصة بُناة لتسهيل الوصول إلى الفرص التطوعية وتعزيز المشاركة المجتمعية

دمشق-سانا

أعلنت منصة “بُناة” التابعة لوزارة التنمية الإداريّة إطلاق التحديث الجديد للمنصة، بهدف تسهيل وصول المستخدمين إلى الفرص التطوعيّة المناسبة وتعزيز المشاركة المجتمعية.

ووفق ما نشرته المنصة على قناتها على التلغرام، يتضمن التحديث مجموعة من الميزات التي تساعد على تنظيم التجربة التطوعية وتحقيق أثر أكبر، من أبرزها فلترة الفرص التطوعية حسب المجال والموقع والمدّة الزمنية، ومتابعة التقدم والإنجازات بشكل منظم ودقيق، إضافة إلى إمكانية إدراج المبادرات الخاصة بسهولة لتكون مصدر إلهام، وأثراً إيجابياً في المجتمع.

ودعت المنصة إلى متابعة الفرص الجديدة من خلال الرابط.

كما يمكن متابعة المنصة عبر وسائل التواصل الاجتماعي على الروابط التالية:

Facebook

Instagram

LinkedIn

Telegram

WhatsApp Channel

X

أطلقت وزارة التنمية الإدارية في الـ 11 من شهر آذار الفائت، المنصة الوطنية التطوعية “بُناة – طاقات سورية نحو أثر مستدام”، وهي منصة رقمية لتنظيم العمل التطوعي وربط الأفراد الراغبين بالمشاركة في دعم العمل الحكومي بالفرص التطوعية المتاحة في الجهات العامة، وذلك خلال فعالية أُقيمت في المكتبة الوطنية بدمشق.

الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

اخترنا لك