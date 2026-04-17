درعا تشيّع شهداء الجيش الذين ارتقوا بانفجار مخلفات حرب

درعا-سانا

وسط حضور شعبي ورسمي، شيعت محافظة درعا اليوم الجمعة شهداء الجيش العربي السوري، الذين ارتقوا أمس جراء انفجار في موقع يضم مخلفات حرب.

وأقيمت أمام مشفى الصنمين بريف درعا الشمالي، مراسم تشييع للشهداء بحضور ذويهم وعدد من قيادات الجيش العربي السوري، ومدير منطقة الصنمين وائل الزامل وقائد الأمن الداخلي في الصنمين العميد أمجد عنكزلي.

وكان مصدر عسكري أوضح أمس في تصريح لـ سانا، أن انفجاراً حدث في موقع يضم مخلفات حرب تم تفكيكها من أماكن مختلفة بمحافظة درعا، ونتج عنه استشهاد 5 من جنود الجيش العربي السوري وإصابة آخرين، وأضرار مادية بالموقع.