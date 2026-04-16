السورية للبريد تعلن دواماً إضافياً يومي العطلة في عدد من مكاتبها

دمشق-سانا

أعلنت المؤسسة السورية للبريد مواعيد الدوام الإضافي ليومي الجمعة والسبت، في عددٍ من المكاتب البريدية، وذلك حرصاً منها على استمرارية تقديم الخدمات وتخفيف الازدحام عن المواطنين، وخاصة مع صرف رواتب المتقاعدين.

وأوضحت المؤسسة، في بيانٍ اليوم الخميس، أن مواعيد الدوام والمكاتب البريدية وفق ما يلي:

دمشق

الجمعة

الصالة المركزية في الحجاز

من الساعة 9:00 صباحاً حتى 3:00 عصراً

السبت

الصالة المركزية في الحجاز

من الساعة 8:30 صباحاً حتى 6:00 مساءً

ريف دمشق

السبت

الصالة الرئيسية في المديرية – ضاحية الشام

والمكاتب البريدية التالية:

المليحة – معضمية الشام – رنكوس – عرطوز

من الساعة 9:00 صباحاً حتى 2:00 ظهراً

حلب

السبت

الصالة الرئيسية في المديرية (الجميلية)

من الساعة 9:00 صباحاً حتى 3:00 عصراً

حمص

السبت

الصالة الرئيسية في المديرية

من الساعة 9:00 صباحاً حتى 3:00 عصراً

حماة

السبت

الصالة الرئيسية في المديرية والمكاتب البريدية التالية:

مصياف

من الساعة 9:00 صباحاً حتى 2:00 ظهراً

اللاذقية

السبت

الصالة الرئيسية في المديرية

من الساعة 9:00 صباحاً حتى 2:00 ظهراً

طرطوس

السبت

الصالة الرئيسية في المديرية

من الساعة 9:00 صباحاً حتى 2:00 ظهراً

دير الزور

السبت

الصالة الرئيسية في المديرية

من الساعة 9:00 صباحاً حتى 2:00 ظهراً

الرقة

السبت

الصالة الرئيسية في المديرية (مركز المدينة – جنوب كراج البولمان)

من الساعة 9:00 صباحاً حتى 2:00 ظهراً

الحسكة

الجمعة والسبت

الصالة الرئيسية في المديرية، والمكاتب البريدية التالية: القامشلي – الشدادي

من الساعة 9:00 صباحاً حتى 2:00 ظهراً

السويداء

الجمعة والسبت

مكتب بريد الصورة الصغرى

من الساعة 9:00 صباحاً حتى 2:00 ظهراً

درعا

السبت

الصالة الرئيسية في المديرية

من الساعة 9:00 صباحاً حتى 2:00 ظهراً

القنيطرة

السبت

الصالة الرئيسية في المديرية، مدينة السلام – الحي الخدمي

من الساعة 9:00 صباحاً حتى 2:00 ظهراً

وأكدت المؤسسة استمرارها في تقديم خدماتها بما يلبي احتياجات المواطنين.

وكانت المؤسسة السورية للبريد أعلنت، في وقت سابق اليوم الخميس، تمديد فترة صرف رواتب المتقاعدين المشمولين بنظام التأمينات الاجتماعية حتى يوم الأحد القادم الـ 19 من نيسان الجاري، وذلك حرصاً على تسهيل وصول الرواتب إلى مستحقيها وتخفيف الازدحام.

كما أعلنت المؤسسة، في الـ 8 من نيسان الجاري، أن موعد صرف رواتب المتقاعدين المشمولين بنظام التأمين والمعاش يبدأ من يوم الخميس الـ 9 من نيسان الجاري لغاية الـ 23 منه، وذلك عبر مكاتبها البريدية المنتشرة في المحافظات.