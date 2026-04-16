الرقة: بدء تنفيذ مشروع سوق البسطات الجديد في مدينة الطبقة

الرقة-سانا

بدأ مجلس مدينة الطبقة بمحافظة الرقة تنفيذ مشروع سوق مخصص للبسطات، في إطار مساعيه لتنظيم العمل التجاري، والحد من الازدحام الذي تشهده الأسواق الرئيسية في المدينة.

ويتألف السوق من 145محلاً تجارياً، خُصصت أولوية استئجارها لأصحاب البسطات الذين يملكون إيصالات تثبت مزاولتهم العمل سابقاً في أسواق المدينة، في خطوة تهدف إلى دعمهم وتأمين مصدر رزق مستقر لهم.

وأوضح مدير التنمية الإدارية في المجلس عمر العدهان في تصريح لمراسل سانا اليوم الخميس، أن المشروع يأتي استكمالاً لخطط إعادة تنظيم المدينة بعد تحريرها، مشيراً إلى أنه يُنفذ عبر مشروع استثماري، ومن المتوقع أن يوضع بالخدمة قريباً.

وبيّن العدهان أن السوق الجديد يهدف إلى استيعاب الأعداد المتزايدة من الباعة الذين انتشروا خلال الفترة الماضية في الشوارع والأسواق العامة، الأمر الذي تسبب بضغط كبير على الحركة التجارية وإعاقة تنقل السكان.

وحدد المجلس بدل الإيجار الشهري للمحل الواحد بـ 25 دولاراً، مع إمكانية الدفع بشكل شهري أو سنوي، بما يتناسب مع أوضاع الباعة.

ويأتي المشروع استجابةً لحاجة ملحة لضبط فوضى البسطات التي أثّرت سلباً على انسيابية الحركة داخل الأسواق، وتحسين الواقع الخدمي، وتخفيف الازدحام، وإضفاء مظهر أكثر تنظيماً على المدينة، بما ينعكس إيجاباً على النشاط الاقتصادي وحياة السكان اليومية.