وزارة الخارجية تُعفي الطلبة من شرط الحضور الشخصي أو إبراز وكالة قانونية لتصديق الشهادات

دمشق – سانا

قررت وزارة الخارجية والمغتربين السورية، إعفاء الطلبة من شرط الحضور الشخصي أو إبراز وكالة قانونية، حيث أصبح بإمكان أي شخص تقديم طلب التصديق، بما يختصر الوقت والجهد ويعزز سهولة الوصول إلى الخدمة.

وقال مدير الإدارة القنصلية في وزارة الخارجية والمغتربين محمد يعقوب العمر لـ سانا، اليوم الثلاثاء: إن القرار جاء في إطار توجه الوزارة نحو تطوير العمل القنصلي وتخفيف البيروقراطية، حيث تم اعتماد إجراءات مبسطة لتصديق الشهادات الدراسية، بما يسهّل إنجاز المعاملات ويخفف الأعباء عن المواطنين.

وأضاف العمر، أن الخطوة التي جاءت بتوجيه من وزير الخارجية والمغتربين، تؤكد التزام الوزارة بتقديم “خدمات قنصلية أكثر مرونة وكفاءة، انطلاقاً من مبدأ أن الخدمة القنصلية حق يجب أن تُقدَّم بسرعة ويسر”، مشيراً إلى بدء تطبيق هذه الإجراءات داخل سوريا، على أن يتم تعميمها قريباً على البعثات في الخارج.