ورشات الكهرباء تواصل إصلاح عطل محولة التيم بدير الزور استعداداً لإعادتها إلى الخدمة

ديرالزور-سانا

باشرت اليوم السبت ورشة صيانة المحولات في مديرية التنفيذ التابعة للشركة السورية للكهرباء بدمشق، بالتعاون مع ورشات الوحدة التشغيلية في المنطقة الشرقية، أعمال إصلاح العطل الطارئ في محولة التيم باستطاعة 230 كيلو فولت أمبير في منشأة التيم بمحافظة دير الزور.

وأوضح معاون رئيس وحدة العمليات التشغيلية في المنطقة الشرقية محمد عليوي أنه تم تلقي بلاغ عند الساعة الثامنة من مساء أمس بوجود عطل في المحولة الرئيسية 125 ميغاواط بمحطة تحويل التيم.

وأشار إلى أن الورشات الفنية توجهت فوراً إلى موقع العطل، حيث أظهر الكشف الأولي وجود خلل في منظم المحولة الرئيسية 230/66، ما استدعى تأمين قطعة تبديل خاصة تم استقدامها من دمشق لإعادة المحولة إلى الخدمة.

وأضاف: إن الورشة المساعدة وورشة الشركة السورية للكهرباء وصلتا اليوم إلى الموقع، وتم تأمين القطعة المناسبة اللازمة للإصلاح، فيما تواصل الورشات الفنية حالياً أعمال التركيب، لافتاً إلى أنه سبق ذلك تنفيذ إجراءات فنية شملت تنظيف موقع تركيب القطعة واستبدال الزيت، ومن المتوقع أن تدخل المحولة الخدمة مع نهاية اليوم.

من جانبه، أفاد رئيس دائرة تشغيل دير الزور أحمد الحسين أنهم منذ تلقيهم البلاغ توجهوا إلى العطل، حيث تم إحضار المنظم المطلوب وتم إجراء أعمال صيانة المنظم من الداخل، عبر غسيل المحولات بالزيت وتركيب المنظم الجديد، كما تم تركيب ساعة حرارة جديدة.

وتشهد بعض المناطق بين الحين والآخر أعطالاً كهربائية طارئة نتيجة الأحمال الزائدة أو الظروف التشغيلية، ما يستدعي تدخل الورشات الفنية المتخصصة لإجراء الصيانة السريعة واستبدال القطع المتضررة وإعادة المحولات إلى الخدمة بأقصر وقت ممكن.