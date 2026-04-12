جولات رقابية على الأفران ومسالخ اللحوم في منطقتي حارم وسلقين بريف إدلب

إدلب-سانا

نفذت شعبة حماية المستهلك وسلامة الغذاء في منطقة حارم بإدلب اليوم الأحد، جولات ميدانية رقابية على الأفران ومسالخ اللحوم في منطقتي حارم وسلقين بريف المحافظة الشمالي الغربي.

وأوضح رئيس شعبة حماية المستهلك وسلامة الغذاء في منطقة حارم، أحمد نجار، في تصريح لمراسل سانا، أن الجولة شملت مسالخ اللحوم في منطقة حارم، والكشف عن جاهزيتها وسلامة الذبائح وصحتها، إضافةً إلى عدد من الأفران في منطقة سلقين، للتأكد من مدى الالتزام بوزن ربطة الخبز والبيع بالليرة السورية وفق الأسعار المحددة، لافتاً إلى أن هذه الجولات تهدف إلى ضبط حركة الأسعار، والتحقق من معايير السلامة وجودة السلع المعروضة، ومطابقتها المواصفات القياسية المطلوبة، لضمان حماية المستهلك.

يذكر أن هذه الجولات تأتي ضمن جهود مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في المحافظة وعبر شعبها في المناطق، للتحقق من استقرار الأسعار وضبط الجودة وسلامة المواد الغذائية والخضراوات، بما يضمن حماية حقوق المستهلك وسلامة السلع المتداولة في الأسواق.

