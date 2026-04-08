كهرباء إدلب تستأنف أعمال تأهيل خط سراقب – المعرة لتعزيز استقرار التيار الكهربائي

إدلب-سانا

استأنفت دائرة التشغيل في الشركة العامة لكهرباء محافظة إدلب اليوم الأربعاء، الأعمال الخاصة بمشروع تجميع أبراج الدارة المفردة على خط سراقب – معرة النعمان باستطاعة 66 ك.ف، بهدف إتمام عملية ربط المناطق الحيوية، وتأمين استقرار التيار الكهربائي للأهالي والمنشآت الخدمية، نتيجة الطلب المتزايد على الطاقة الكهربائية بعد عودة الأهالي المهجرين إلى مناطقهم الأصلية.

وأوضح رئيس دائرة تشغيل المحافظة في وحدة العمليات التشغيلية بالمنطقة الشمالية المهندس عبد الحميد زيدان في تصريح لمراسل سانا، أن المشروع يأتي في إطار خطة المؤسسة العامة لكهرباء المحافظة بانطلاق مرحلة جديدة من أعمال الصيانة والإنشاء، وإصلاح وصيانة خطوط ومحطات ال 66 كيلو فولط ضمن مناطق المحافظة كافة.

وبين زيدان أن طول الخط يبلغ نحو 24 كم، بعدد 103 أبراج، لافتاً إلى أن عدد الأبراج المنهارة على هذا الخط يبلغ 68، وهي بحاجة إلى أعمال صيانة واستبدال بشكل كامل، بينما توجد 35 برجاً تحتاج إلى صيانة بنسبة حوالي 70 بالمئة.

وأشار رئيس الدائرة إلى أن المدة الزمنية المتوقعة لإنجاز هذا الخط تقدر من شهر إلى شهرين، وذلك حسب عوامل متعلقة بطبيعة الأرض والتضاريس والظروف الجوية، لافتاً إلى أن هذا الخط من شأنه أن يسهم بتغذية المناطق المحيطة بين محطتي المعرة وسراقب بحاجتها من التيار الكهربائي.

وفي تصريح مماثل لفت رئيس ورشة خطوط دائرة إدلب محمد حصري، إلى جملة تحديات ومعوقات واجهت تنفيذ المشروع منها الأحوال الجوية وخاصة الهطولات المطرية، وانتشار مخلفات الحرب في مناطق تنفيذ الخط، إضافةً إلى مشكلة تلف ونقص في بعض المواد المخزنة مثل البراغي والزوايا بسبب سوء التخزين، مما أخّر الأعمال الخاصة بتجميع الأبراج، مشيداً بدور فرق الهندسة في الاستجابة لطلب الورشات بإزالة الأنقاض ومخلفات الحرب.

وأضاف حصري: إنه تم البدء بتنفيذ أعمال مد الخط منذ حوالي شهر، غير أن العوامل الجوية كانت من الأمور الأساسية التي أدت إلى تأخير إنهاء الأعمال، لافتاً إلى أن هذه المناطق بقيت محرومة من الكهرباء لسنوات طويلة.

ويأتي هذا المشروع في إطار الجهود المتواصلة لتعزيز موثوقية شبكة الطاقة الكهربائية وتحسين كفاءة التوزيع، لتحسين جودة التغذية الكهربائية وتلبية احتياجات المواطنين المتزايدة من الكهرباء في كل مختلف مناطق المحافظة.