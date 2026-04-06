الحرارة أدنى من معدلاتها وهطولات متوقعة فوق مناطق متفرقة من البلاد

دمشق-سانا

تبقى درجات الحرارة أدنى من معدلاتها بنحو 2-5 درجات مئوية لمثل هذه الفترة من السنة، مع استمرار الأجواء السديمية بالنسبة إلى المناطق الجنوبية والشرقية والبادية.

وبينت المديرية العامة للأرصاد الجوية أن الطقس نهار الإثنين يكون غائماً جزئياً إلى غائم ماطر فوق مناطق متفرقة من البلاد، وتكون الهطولات غزيرة ومصحوبة بالرعد وحبات البرد أحياناً، وخاصة في المناطق الساحلية والشمالية الغربية والشمالية والجزيرة والقلمون.

ليلاً، يستمر الجو بارداً نسبياً على المرتفعات الجبلية خاصة، ويحذر من تشكل الضباب في أجزاء من منطقة الجزيرة والوسطى والقلمون خلال ساعات الصباح الباكر.

وتكون الرياح غربية إلى جنوبية غربية بين الخفيفة والمعتدلة مع هبّات نشطة تتجاوز سرعتها 50 كم/سا على أجزاء من المناطق الجنوبية والوسطى خاصة، أما البحر فخفيف ارتفاع الموج.

درجات الحرارة العظمى والصغرى في المحافظات السورية..