الهيئة الاستشارية لوزارة الدفاع تناقش في اجتماعها الأول آلية عملها ومهامها

photo 4 2026 03 29 21 20 26 الهيئة الاستشارية لوزارة الدفاع تناقش في اجتماعها الأول آلية عملها ومهامها

دمشق-سانا

عقدت الهيئة الاستشارية لوزارة الدفاع برئاسة وزير الدفاع اللواء مرهف أبو قصرة اجتماعها الأول في دمشق اليوم الأحد، وناقشت آلية عملها ومهامها، بالإضافة لعدد من المواضيع الأخرى.

وقال اللواء أبو قصرة عبر منصة (X): “في مسار إعادة بناء الجيش العربي السوري على أسس راسخة، برزت أهمية تعزيز الرؤية الاستراتيجية التي تساند القرار وتقرأ التحديات والفرص بعينٍ شاملة ومسؤولة”.

وأضاف: “من هذا المنطلق، ستمثّل الهيئة الاستشارية إطاراً وطنياً داعماً لعمل وزارة الدفاع، بما تقدّمه من رأي متخصص ودراسات وآراء وتوصيات تسهم في توحيد الجهود وتطوير مسار الجيش العربي السوري بالمرحلة المقبلة”.

وكان وزير الدفاع أعلن أن الوزارة بدأت مرحلة جديدة من العمل التنظيمي والعسكري، تقوم على تقييم شامل لضباط الجيش العربي السوري، وفق معايير وإجراءات معتمدة، وذلك بعد الانتهاء من دمج جميع التشكيلات ضمن هيكلية الجيش.

photo 1 2026 03 29 21 20 26 الهيئة الاستشارية لوزارة الدفاع تناقش في اجتماعها الأول آلية عملها ومهامها
photo 2 2026 03 29 21 20 26 الهيئة الاستشارية لوزارة الدفاع تناقش في اجتماعها الأول آلية عملها ومهامها
photo 3 2026 03 29 21 20 26 الهيئة الاستشارية لوزارة الدفاع تناقش في اجتماعها الأول آلية عملها ومهامها
الدفاع المدني يواصل عمليات إخماد حريق في سد بلوران بريف اللاذقية
الغرفة الفتية الدولية بدمشق تقيم حفلاً لثلاثة مشاريع ضمن نطاق التأثير المجتمعي وريادة الأعمال
إزالة مخالفات وتعديات وإجراء صيانات لعدد من شبكات المياه باللاذقية
تنظيم قسد يخرق وقف النار ويستهدف مواقع الجيش والمنازل في محيط عين العرب بمسيرات انتحارية
الهلال الأحمر السوري يوزع أضاحي في ريف دمشق مقدمة من الهلال الأحمر الإماراتي
