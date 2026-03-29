الهيئة الاستشارية لوزارة الدفاع تناقش في اجتماعها الأول آلية عملها ومهامها

دمشق-سانا

عقدت الهيئة الاستشارية لوزارة الدفاع برئاسة وزير الدفاع اللواء مرهف أبو قصرة اجتماعها الأول في دمشق اليوم الأحد، وناقشت آلية عملها ومهامها، بالإضافة لعدد من المواضيع الأخرى.

وقال اللواء أبو قصرة عبر منصة (X): “في مسار إعادة بناء الجيش العربي السوري على أسس راسخة، برزت أهمية تعزيز الرؤية الاستراتيجية التي تساند القرار وتقرأ التحديات والفرص بعينٍ شاملة ومسؤولة”.

وأضاف: “من هذا المنطلق، ستمثّل الهيئة الاستشارية إطاراً وطنياً داعماً لعمل وزارة الدفاع، بما تقدّمه من رأي متخصص ودراسات وآراء وتوصيات تسهم في توحيد الجهود وتطوير مسار الجيش العربي السوري بالمرحلة المقبلة”.

وكان وزير الدفاع أعلن أن الوزارة بدأت مرحلة جديدة من العمل التنظيمي والعسكري، تقوم على تقييم شامل لضباط الجيش العربي السوري، وفق معايير وإجراءات معتمدة، وذلك بعد الانتهاء من دمج جميع التشكيلات ضمن هيكلية الجيش.