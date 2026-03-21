انخفاض درجات الحرارة وأمطار في عدة مناطق سورية

دمشق-سانا

توالي درجات الحرارة انخفاضها اليوم السبت في أغلب المناطق السورية، لتصبح أدنى من معدلاتها السنوية بنحو 3 إلى 5 درجات مئوية، نتيجة تأثر البلاد بمنخفض جوي يستمر حتى الإثنين القادم.

وأوضحت المديرية العامة للأرصاد الجوية أن الطقس يكون خلال النهار بين الغائم جزئياً والغائم، وتبقى الفرصة مهيأة لهطل زخات من المطر فوق مناطق متفرقة، وتكون الهطولات غزيرة ومصحوبة بالرعد وحبات البرد أحياناً وخاصة على المناطق الساحلية والجزيرة، وخلال الليل يكون الطقس بارداً نسبياً إلى بارد في المرتفعات الجبلية.

الرياح جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة على المناطق الشمالية والشرقية والجزيرة، بينما تكون في بقية المناطق جنوبية إلى جنوبية غربية معتدلة مع هبات شديدة تتجاوز سرعتها 70 كم/سا وخاصة على المنطقة الساحلية، ويكون البحر عالي ارتفاع الموج.

درجات الحرارة العظمى والصغرى في المحافظات السورية:

دمشق7/14
ريف دمشق(القلمون)2/8
القنيطرة5/10
درعا8/15
السويداء6/11
حمص9/16
حماة9/16
الـلاذقية13/18
طرطوس13/18
حلـب8/16
إدلب7/15
دير الزور9/18
الرقة8/17
الحسكة8/17
