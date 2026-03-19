هيئة المنافذ والجمارك تمدد فترة مكوث السيارات اللبنانية العائدة للسوريين إلى 3 أشهر

دمشق-سانا

أعلن مدير العلاقات في الهيئة العامة للمنافذ والجمارك مازن علوش تمديد فترة المكوث المؤقت للسيارات الخاصة ذات اللوحات اللبنانية العائدة للمواطنين السوريين لتصبح ثلاثة أشهر بدلاً من أسبوعين، ولمرة واحدة فقط، وذلك دون الحاجة لمراجعة المنفذ الحدودي، أو دفع أي رسوم إضافية.

وقال علوش في تصريح لـ سانا اليوم: “إن هذا القرار جاء استجابةً لطلبات العديد من السوريين القادمين من لبنان خلال الأحداث الأخيرة، ولا سيما ممن دخلوا بسياراتهم الخاصة ذات اللوحات اللبنانية، ويواجهون صعوبة في مراجعة المنافذ الحدودية لتجديد مدة مكوث سياراتهم”، وذلك انطلاقاً من حرص الهيئة العامة للمنافذ والجمارك على التخفيف من معاناتهم في ظل الظروف الإنسانية التي مرّوا بها.

وأوضح علوش أن القرار يشمل السيارات التي دخلت عبر المنافذ الحدودية مع لبنان اعتباراً من بداية شهر آذار الجاري، إضافةً إلى السيارات التي ستدخل حتى نهاية الشهر ذاته، وذلك في إطار التزام الهيئة بتقديم أقصى درجات التسهيل والدعم للسوريين العائدين، وتخفيف الأعباء عنهم، بما يضمن لهم استقراراً آمناً، وعودةً كريمة إلى وطنهم.

ولفت علوش إلى أن الهيئة العامة للمنافذ والجمارك مستمرة في اتخاذ كل ما من شأنه دعم المواطنين وتيسير إجراءاتهم، انطلاقاً من مسؤوليتها الوطنية والإنسانية، وبما يضع مصلحة المواطن في مقدمة أولوياتها.

ودفعت الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة على لبنان بالكثير من العائلات السورية للعودة الطوعية إلى وطنها.