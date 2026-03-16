الأوقاف تصدر التعليمات الخاصة بإصدار شهادة لقاح الحجاج للسوريين في الداخل والخارج

دمشق-سانا

أعلنت وزارة الأوقاف السورية، اليوم الإثنين، التعليمات الخاصة بإصدار شهادة لقاح الحجاج للسوريين في الداخل والخارج من المراكز المعتمدة لدى وزارة الصحة في سوريا لموسم الحج لعام 1447هـ، مؤكدة أن كل حاج لا يتلقى اللقاح يعدّ قيده لاغياً، ولن يتمكن من أداء فريضة الحج لهذا الموسم.

وأوضحت إدارة الحج والعمرة في الوزارة، أن استقبال الحجاج المقيمين داخل سوريا في المراكز الصحية يبدأ اعتباراً من يوم الثلاثاء الواقع في 24 آذار 2026، وحتى يوم السبت 18 نيسان 2026.

وبيّنت أنه يتوجب على الحجاج الحضور شخصياً إلى مراكز اللقاح المعتمدة والمبيّنة في التعميم، وإحضار جواز السفر واصطحاب بطاقة اللقاح المعتمدة لموسم الحج 1447هـ، مشيرة إلى إعفاء الحجاج من الرسوم المترتبة على إصدار شهادة اللقاح الخاصة بموسم الحج.

وأشارت إدارة الحج والعمرة إلى اعتماد 12 مركزاً لتلقيح الحجاج وإصدار شهادة اللقاح، وهي مراكز التدريب لرعاية الطفولة والأمومة في دمشق، واللقاح الدولي في ريف دمشق، والغوطة الصحي في حمص، ومبنى العيادات الشاملة في حماة، والرحمة الصحي في طرطوس، وإشراف المدينة في اللاذقية، ودائرة برامج الصحة العامة في حلب، ومبنى مديرية الصحة في القنيطرة، ومبنى العيادات الشاملة في درعا، واللقاح الدولي في دير الزور، ومديرية صحة إدلب، وسيف الدولة في الرقة.

أما بالنسبة للحجاج السوريين المقيمين في الخارج، فينبغي عليهم مراجعة مراكز اللقاح المعتمدة في بلدان إقامتهم وأخذ اللقاحات اللازمة أو المطلوبة لأداء فريضة الحج.

وكانت إدارة الحج والعمرة، نظمت في الـ 24 من كانون الأول الماضي، قرعة الحج السوري للمواطنين المسجلين لأداء الفريضة لموسم 1447هـ – 2026 م.