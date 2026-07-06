خفر السواحل يضبط مخالفة بيئية في شاطئ رأس البسيط باللاذقية

photo 2026 07 06 16 00 03 خفر السواحل يضبط مخالفة بيئية في شاطئ رأس البسيط باللاذقية

اللاذقية/6/7/2026/ سانا

ضبطت كوادر مديرية خفر السواحل التابعة للمديرية العامة للموانئ، مخالفةً بيئية في شاطئ رأس البسيط بمحافظة اللاذقية، تمثلت بتصريف مياه صرف صحي من أحد الأبنية باتجاه الشاطئ المخصص للسباحة، في مخالفة للأنظمة والتعليمات البيئية والصحية.
 
وذكرت الهيئة العامة للمنافذ والجمارك اليوم الإثنين، أن المديرية العامة للموانئ التي تتخذ من محافظة اللاذقية مقراً لها، وثقت المخالفة على الفور، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالف، مع إلزامه بإزالة مصدر التلوث بشكل عاجل، حفاظاً على الصحة العامة وسلامة مرتادي الشاطئ وحمايةً للبيئة البحرية.
 
وتواصل مديرية خفر السواحل، تنفيذ مهامها الرقابية على امتداد الساحل السوري، من خلال رصد المخالفات والتعديات البيئية، إلى جانب مكافحة الهجرة غير النظامية وتعزيز أمن وسلامة السواحل.

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