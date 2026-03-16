المنطقة الشمالية في إدلب توزّع كسوة العيد على 50 طفلاً من أبناء الشهداء والأيتام

إدلب-سانا

وزّعت إدارة المنطقة الشمالية في محافظة إدلب كسوة العيد على نحو 50 طفلاً من أبناء الشهداء والأيتام، ضمن مبادرة إنسانية تهدف إلى دعم الأسر الأكثر احتياجاً مع اقتراب عيد الفطر.

وأوضح مدير المنطقة الشمالية محمد حسين، في تصريح لمراسل سانا، أن المبادرة تأتي ضمن سلسلة فعاليات تنفذها الإدارة خلال شهر رمضان المبارك، حيث بدأت باستهداف خمسين طفلاً من أبناء الشهداء، وستستمر حتى وقفة عيد الفطر.

وبيّن أن الإدارة نظّمت في وقت سابق مأدبة إفطار جماعي وتوزيع هدايا للأيتام وأبناء الشهداء، إضافة إلى تقديم وجبات الإفطار والهدايا في مخيمات أطمة.

من جانبه، رحّب مدير جمعية بشائر السلام للأيتام رشيد عنكور بهذه المبادرة، موجّهاً الشكر لمحافظة إدلب وإدارة المنطقة على دعمهما للأنشطة الإنسانية.

وأشار إلى أن المبادرة استهدفت الأطفال الأيتام وذوي الإعاقة من العائلات الفقيرة، وأسهمت في إدخال الفرح إلى قلوبهم وتخفيف عبء شراء ملابس العيد عن أسرهم.

وأعرب عدد من ذوي الشهداء عن امتنانهم للقائمين على المبادرة، لما لها من أثر إيجابي في هذه الأيام المباركة، مؤكدين أهميتها في تعزيز قيم التكافل الاجتماعي وترسيخ روح المحبة بين أفراد المجتمع.

وتأتي هذه المبادرة في إطار الجهود المشتركة لإدارة المنطقة الشمالية ومحافظة إدلب للتخفيف من الأعباء المادية عن الأهالي، ولا سيما الأسر التي فقدت معيلها، وتحويل العيد إلى مناسبة للبهجة والسرور للأطفال.