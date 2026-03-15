إفطار لـ 1000 طفل يتيم في فعالية “مائدة التكافل” بدمشق

دمشق-سانا

أقامت منظمة أنصر ومؤسسة التميز التنموية، بالتعاون مع مديرية التنمية المحلية في محافظة دمشق، اليوم الأحد، فعالية “مائدة التكافل” لإفطار نحو 1000 طفل يتيم من أعمار مختلفة وذويهم.

وتضمّنت الفعالية أنشطة ترفيهية وتعليمية وثقافية، وتوزيع هدايا على الأطفال، وذلك في صالة الياسمين الرياضية بدمشق.

معاون مدير مديرية التنمية المحلية في محافظة دمشق، عمر الحموي، بيّن في تصريح لسانا أنّ محافظة دمشق تمكّنت، منذ بداية شهر رمضان المبارك حتى الآن، من تقديم الإفطار لـ 13 ألف صائم، بالتعاون مع المجتمع المدني.

وأشار إلى أنّ الفئات التي استُهدفت بالإفطار مهندسو الحدائق والنظافة، وعمال الصيانة، وهندسة المرور، والمحرّرون من سجن صيدنايا، والأشخاص ذوو الإعاقة، ولجان التنمية المحلية، إضافة إلى فئات أخرى في المجتمع السوري.

وأوضح المدير التنفيذي لـ منظمة أنصر ، حمزة العبد الله، أن هدف الإفطار هو ترسيخ التكافل الاجتماعي في شهر رمضان، وخاصة لفئة الأيتام التي تُعد من أولويات عمل المنظمة.

ولفت إلى ضرورة تعزيز الدعم المقدم للأطفال الأيتام، والتشاركية بين جميع المنظمات، لزيادة أعداد المستفيدين من الخدمات المقدمة للفئات الأكثر احتياجاً.

وأشار إلى أن منظمة أنصر تأسست عام 2014، وتركّز عملها في الشمال السوري، وتعمل حالياً على تعزيز انتشارها في مختلف المحافظات السورية، وتقدم برامج متكاملة تعليمية وتأهيلية، وتمكيناً اقتصادياً لعائلات الأيتام، بهدف مساعدتهم على الاعتماد على الذات ليكونوا جزءاً فاعلاً في المجتمع.

ومن جهته، أوضح أحمد الشريف من مؤسسة التميز أن المؤسسة تعمل على مجموعة من البرامج والمشاريع المتعلقة بتقديم الدعم للأيتام، منها الرعاية الصحية، وخدمات رعاية الأيتام، والدعم التعليمي للطلاب المتفوقين، والرعاية النفسية عبر إشراكهم في عدد من الأنشطة والفعاليات، واكتشاف الاضطرابات السلوكية لديهم ومعالجتها، إضافة إلى تقديم المساعدات العينية والمادية لهم عبر رواتب الكفالة.

وتشهد مدينة دمشق، خلال شهر رمضان المبارك، عدداً من المبادرات التي تهدف إلى تقديم وجبات الإفطار للصائمين، عبر مطابخ خيرية أو موائد جماعية، وتستهدف الأسر المحتاجة والأيتام والعمال ذوي الدخل المحدود، وتُنظم هذه المبادرات بالتعاون بين الجهات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والجمعيات الخيرية.