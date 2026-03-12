وفاة طفل وإصابة والده بانفجار لغم من مخلفات النظام البائد بريف درعا

IMG 7128 scaled 1 860x573 1 وفاة طفل وإصابة والده بانفجار لغم من مخلفات النظام البائد بريف درعا

درعا-سانا

توفي طفل وأصيب والده بجروح بليغة أمس الأربعاء، جراء انفجار لغم أرضي من مخلفات النظام البائد في الأراضي الزراعية بالقرب من بلدة الكرك الشرقي بريف درعا الشرقي.

وذكر الدفاع المدني عبر قناته على التلغرام اليوم الخميس، أنه تم إسعاف والد الطفل من قبل المدنيين، قبل أن تتولى الفرق المتخصصة نقله من المركز الطبي في بلدة الجيزة إلى مشفى درعا الوطني لتلقي العلاج.

ولا تزال مخلفات الحرب والألغام تهدد أرواح المدنيين، وتتسبب بإصابات ‏بليغة، وتقوّض الأنشطة الزراعية والاقتصادية، وتعرقل عودة المدنيين إلى ‏منازلهم بمناطق واسعة من سوريا.‏

