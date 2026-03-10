مباحثات سورية لبنانية لتعزيز التنسيق وتسهيل عودة السوريين من لبنان

‏دمشق-سانا

‏بحث رئيس الهيئة العامة للمنافذ والجمارك السورية قتيبة بدوي، مع السفير اللبناني في سوريا، هنري قسطون، عدداً من الملفات المشتركة المرتبطة بالمنافذ الحدودية بين البلدين، وذلك خلال اجتماع في مقر الهيئة بدمشق.

‏وأوضحت الهيئة عبر قناتها على التلغرام اليوم الثلاثاء، أن الاجتماع تركز على واقع العمل في المنافذ الحدودية السورية اللبنانية، وآليات تعزيز التنسيق المشترك، بما يضمن انسيابية حركة العبور للمسافرين، وأوضاع المواطنين السوريين العائدين من لبنان، والإجراءات المتخذة لتسهيل عودتهم إلى وطنهم.

‏وتناول الجانبان، حركة نقل البضائع بين البلدين، ولا سيما فيما يتعلق بتنظيم عمليات الشحن، وإجراءات المناقلة عبر المنافذ الحدودية، بما يسهم في تسهيل الحركة التجارية، وضمان انسياب البضائع وفق الأنظمة والإجراءات المعتمدة.

وتواصل فرق وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث تنفيذ عمليات الاستجابة الإنسانية والإغاثية للتخفيف من معاناة السوريين العائدين من لبنان، عبر معابر جديدة يابوس في ريف دمشق، وجوسية في محافظة حمص، والعريضة في محافظة طرطوس، وذلك بالتنسيق مع الهيئة العامة للمنافذ والجمارك.