الطقس صحو والحرارة أدنى من معدلاتها في أغلب المناطق السورية

دمشق-سانا

تميل درجات الحرارة، اليوم الإثنين، إلى الارتفاع قليلاً مع بقائها أدنى من معدلاتها بنحو 2-4 درجات مئوية في أغلب المناطق السورية.

وبيّنت المديرية العامة للأرصاد الجوية أنّ الطقس خلال النهار يكون صحواً بشكل عام، مع ظهور بعض السحب المتفرّقة.

وتكون الرياح شمالية غربية بين الخفيفة والمعتدلة، تنشط بعد الظهر مع هبّات تصل سرعتها إلى 35 كم/سا في المناطق الشرقية والبادية خاصة، بينما تكون شمالية شرقية خفيفة في باقي المناطق، أمّا البحر فخفيف ارتفاع الموج.

ليلاً، يكون الجو بارداً بشكل عام، ويحذّر من حدوث الصقيع في المرتفعات الجبلية، وأجزاء من المنطقة الوسطى والبادية، ومن تشكل الضباب في أجزاء من المنطقة الوسطى والجزيرة.

درجات الحرارة العظمى والصغرى في المحافظات السورية