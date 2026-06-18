اجتماع في عدرا البلد يؤكد دعم العدالة الانتقالية عبر الأطر القانونية والقضائية

ريف دمشق-سانا‏

أكد اجتماع موسع عُقد اليوم الأربعاء في مدينة عدرا البلد بريف دمشق، بمشاركة جمع من أبناء ‏قبيلة العكيدات في الغوطة الشرقية، ‏دعم مؤسسات الدولة والأجهزة الأمنية في تطبيق العدالة ‏الانتقالية.‏

وشدد المشاركون على أهمية المضي في مسار العدالة الانتقالية ومحاسبة مرتكبي الجرائم بحق ‏السوريين عبر الأطر القانونية ‏والقضائية المختصة، مؤكدين ضرورة تعزيز التعاون بين العشائر ‏والجهات الرسمية، بما يخدم السلم الأهلي ويحافظ على الاستقرار ‏المجتمعي.‏

وقال دحام مطرود، أمين سر مجلس القبائل والعشائر بدمشق وريفها، في تصريح لمراسل سانا: ‏إن اجتماع اليوم يبعث رسالة واضحة ‏مفادها أن تحقيق العدالة لا يكون إلا من خلال القانون ‏والقضاء.‏

وأضاف: إن المشاركين يدعمون محاسبة كل من تلطخت يداه بدماء السوريين، أو تسبب ‏بمعاناتهم، عبر المؤسسات الرسمية ‏المختصة، مع رفض أي محاولات لإثارة الفوضى أو ‏زعزعة الاستقرار، داعياً أبناء العشائر إلى دعم مؤسسات الدولة والحفاظ على ‏وحدة الصف ‏الوطني، لأن أمن سوريا واستقرارها مسؤولية الجميع‌‏.‏

ويشكّل تحقيق العدالة ‏الانتقالية خطوة أساسية نحو ترسيخ الاستقرار المجتمعي ‏وتعزيز ‏الثقة ‏بمؤسسات الدولة، وإن محاسبة المسؤولين ‌‏عن ‏الجرائم وفق القانون تمثل مطلباً ‏وطنياً يسهم ‏في ‏طيّ صفحات الانتهاكات والتوجه نحو مرحلة التعافي وإعادة البناء‎.‎