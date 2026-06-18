اجتماع في عدرا البلد يؤكد دعم العدالة الانتقالية عبر الأطر القانونية والقضائية

ريف دمشق-سانا
أكد اجتماع موسع عُقد اليوم الأربعاء في مدينة عدرا البلد بريف دمشق، بمشاركة جمع من أبناء قبيلة العكيدات في الغوطة الشرقية، دعم مؤسسات الدولة والأجهزة الأمنية في تطبيق العدالة الانتقالية.
وشدد المشاركون على أهمية المضي في مسار العدالة الانتقالية ومحاسبة مرتكبي الجرائم بحق السوريين عبر الأطر القانونية والقضائية المختصة، مؤكدين ضرورة تعزيز التعاون بين العشائر والجهات الرسمية، بما يخدم السلم الأهلي ويحافظ على الاستقرار المجتمعي.
وقال دحام مطرود، أمين سر مجلس القبائل والعشائر بدمشق وريفها، في تصريح لمراسل سانا: إن اجتماع اليوم يبعث رسالة واضحة مفادها أن تحقيق العدالة لا يكون إلا من خلال القانون والقضاء.
وأضاف: إن المشاركين يدعمون محاسبة كل من تلطخت يداه بدماء السوريين، أو تسبب بمعاناتهم، عبر المؤسسات الرسمية المختصة، مع رفض أي محاولات لإثارة الفوضى أو زعزعة الاستقرار، داعياً أبناء العشائر إلى دعم مؤسسات الدولة والحفاظ على وحدة الصف الوطني، لأن أمن سوريا واستقرارها مسؤولية الجميع.
ويشكّل تحقيق العدالة الانتقالية خطوة أساسية نحو ترسيخ الاستقرار المجتمعي وتعزيز الثقة بمؤسسات الدولة، وإن محاسبة المسؤولين عن الجرائم وفق القانون تمثل مطلباً وطنياً يسهم في طيّ صفحات الانتهاكات والتوجه نحو مرحلة التعافي وإعادة البناء.