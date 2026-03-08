ترحيل المكبّات العشوائية في حي السبيل بحمص

حمص-سانا

تواصل ورشات مجلس مدينة حمص، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، أعمال ترحيل المكبّات العشوائية في حي السبيل بمدينة حمص، وذلك ضمن خطة تحسين الواقع البيئي والخدمي، وتعزيز جهود التعافي المبكر في المدينة.

وأوضح مدير النظافة في مجلس المدينة المهندس عماد الصالح لـ سانا اليوم الأحد، أن المشروع يشمل حالياً حي السبيل 1 و2، ويسهم في الحد من التلوث وتحسين المظهر العام، إضافة إلى تشغيل عدد من أبناء الحي، مشيراً إلى تنفيذ مشاريع مماثلة في أحياء القصور والقرابيص، وجورة الشياح والخالدية والبياضة، وفق خطة تشمل أيضاً أحياء دير بعلبة وبابا عمرو وكرم الزيتون.

بدورها، أوضحت المشرفة على أعمال النظافة ضمن فريق برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ميرفت حاج ياسين، أن الأعمال تتضمن تنظيف الشوارع الرئيسية والفرعية، وجمع القمامة الصلبة والأتربة بالتعاون مع الأهالي، ونقلها عبر عربات صغيرة إلى نقاط تجميع محددة ليتم ترحيلها بآليات النظافة إلى المطمر الصحي، بهدف الارتقاء بواقع النظافة، وتحسين المظهر الجمالي للحي.

وأكد مختار حي السبيل 2 عبد محيميد الأحمد، أن عودة الخدمات الأساسية تشكل خطوة مهمة لإعادة الحياة إلى الحي، وأن تكاتف الجهود بين الأهالي والجهات الخدمية يسهم في تسريع عملية التعافي، وتحسين الواقع المعيشي للسكان.

ويأتي هذا التدخل ضمن سلسلة مشاريع خدمية ينفذها مجلس مدينة حمص بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، بهدف تعزيز الواقع البيئي، ورفع مستوى الخدمات المقدمة للأهالي.