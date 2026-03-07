ارتفاع عدد وفيات انهيار مبنى حي الأشرفية بحلب إلى 10 أشخاص

حلب-سانا

تمكنت فرق الدفاع المدني في وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث، اليوم السبت، من انتشال جثامين 4 نساء ورجل، وطفلة من تحت أنقاض المبنى السكني الذي انهار يوم أمس الجمعة، في حي الأشرفية بمدينة حلب.

وأوضح الدفاع المدني في صفحته على تلغرام أنه مع انتشال الجثامين الجديدة ارتفعت حصيلة الوفيات الذين تم انتشالهم، إلى 10 وفيات (5 نساء، و4 رجال وطفلة )، وتتابع الفرق عملها في المكان للوصول إلى باقي العالقين.

ولفت الدفاع المدني السوري إلى أنه وفق المعطيات لا يزال طفل وشاب تحت الأنقاض.

وكانت فرق الدفاع المدني انتشلت فجر اليوم السبت، جثماني رجلين من تحت الأنقاض، بعد انتشال جثماني رجل وامرأة يوم أمس.

وسارعت فرق الطوارئ إلى إخلاء الأبنية المجاورة فور وقوع الحادثة كإجراء احترازي لحماية السكان، فيما أكد قائد العمليات في مديرية الطوارئ بحلب فيصل محمد علي أن عمليات البحث مستمرة وفق أعلى معايير السلامة، لضمان حماية الأهالي والكوادر العاملة في الموقع.

وإثر الحادثة شهدت محافظة حلب منذ صباح أمس حالة استنفار واسع للجهات المعنية بعمليات الإنقاذ، بإشراف مباشر من محافظ حلب عزام الغريب، ومدير مديرية الطوارئ محمد رجب.

وتأتي هذه الحادثة بعد تحذيرات متكررة من وجود عدد من الأبنية المتضررة أو الآيلة للسقوط في أحياء عدة من مدينة حلب، نتيجة الأضرار الكبيرة التي لحقت بالبنية العمرانية جراء قصف النظام البائد، إضافة إلى تقادم بعض المباني، وضعف أعمال الصيانة.

