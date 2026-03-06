الطيران المدني يعلن تسيير رحلات جديدة من مطار حلب الدولي

حلب-سانا

أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي، تسيير عدد من رحلات الخطوط الجوية السورية انطلاقاً من مطار حلب الدولي إلى بعض الوجهات الإقليمية، وذلك في إطار التقييمات التشغيلية المستمرة للمجال الجوي.

وأوضحت الهيئة في بيان اليوم الجمعة، أن الموافقة جاءت عبر مسار جوي معتمد فوق البحر الأبيض المتوسط، تم تحديده بعد دراسة فنية لضمان أعلى معايير السلامة للطيران المدني.

وبيّنت الهيئة أن جدول الرحلات المعتمدة سيكون على النحو الآتي:

يوم السبت 7 آذار:

• حلب – الرياض | 10:20

• الرياض – حلب | 13:30

• حلب – إسطنبول | 17:30

• إسطنبول – حلب | 20:30

يوم الأحد 8 آذار:

• حلب – جدة | 17:45

• جدة – حلب | 20:55

يوم الإثنين 9 آذار:

• حلب – إسطنبول | 17:30

• إسطنبول – حلب | 20:25

وكانت الهيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي أعلنت في الـ 3 من آذار الجاري، إعادة افتتاح مطار حلب الدولي، وتشغيل الممرات الجوية في القطاع الشمالي من المجال الجوي السوري باتجاه تركيا، فيما تقرر الإبقاء على إغلاق بقية الممرات الجوية ومطار دمشق الدولي حتى إشعار آخر.