إفطار رمضاني لأكثر من 500 موظف من كوادر محافظة دمشق

دمشق-سانا

نظّم فريق “ملهم التطوعي”، بالتعاون مع محافظة دمشق، مساء اليوم الإثنين، فعالية إفطار رمضاني في صالة الياسمين الرياضية بدمشق، لأكثر من 500 موظف من مديريات النظافة والحدائق وفوج الإطفاء وعائلاتهم، في إطار تعزيز روح التكافل الاجتماعي خلال هذا الشهر الفضيل.

أجواء رمضانية مميزة

وتضمنت الفعالية فقرات إنشادية وعروضاً فنية، تعكس التراث الدمشقي الأصيل وقيم الشهر الفضيل، إلى جانب مسابقات ترفيهية، وتوزيع جوائز مادية ومعنوية، تقديراً لجهودهم المستمرة في تقديم الخدمات المطلوبة لمدينة دمشق.

وأكد مدير فريق “ملهم التطوعي” في دمشق، أحمد أبو شعر في تصريح لمراسلة سانا، أن هذا التكريم يعدّ تقديراً للجهود المبذولة من قبل كوادر المحافظة الذين يعدون جزءاً أساسياً في تطوير خدمات المدينة، مشيراً إلى أن هذه الفعالية تأتي في إطار حزمة المبادرات التي أطلقتها المحافظة خلال الشهر الفضيل، لدعم فئات المجتمع المختلفة.

من جانبه، بيّن معاون مدير مديرية التنمية المحلية في محافظة دمشق عمر الحموي، أن المديرية تعمل على تكريم العاملين في مختلف القطاعات منذ الرابع من شهر رمضان، تقديراً لجهودهم، بهدف تعزيز التشارك على مائدة الإفطار في أجواء رمضان المبارك، مشيراً إلى أن هذه الفعاليات تعد خطوة مهمة في تعزيز روح التكافل الاجتماعي والتقدير المتبادل بين مختلف أفراد المجتمع.

تعزيز الروابط المجتمعية

وثمّن عدد من موظفي مديريات النظافة والحدائق وفوج الإطفاء هذه المبادرات التي تمنحهم الدعم المعنوي للاستمرار في عملهم من أجل الحفاظ على جمال العاصمة، وتعزز شعورهم بالتقدير المجتمعي لجهودهم اليومية، وتتيح لهم فرصة التواصل المباشر مع المسؤولين وعرض احتياجاتهم ومقترحاتهم.

وتأتي هذه الفعالية ضمن سلسلة اللقاءات الرمضانية اليومية التي تنظمها المحافظة، بالتشارك مع منظمات المجتمع المدني، بهدف تعزيز روابط التماسك المجتمعي، وإحياء الثقة بين المؤسسات الحكومية والمجتمع المحلي على مائدة واحدة، حيث أقامت منظمة “هاند” للتعليم والتدريب المهني في الـ23 من شباط الماضي، ليلة رمضانية لعمال النظافة وعائلاتهم، تحت عنوان “خير يُضاعف وأثر يبقى”، تقديراً لجهودهم المبذولة في الحفاظ على المشهد الحضاري للعاصمة.