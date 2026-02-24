التجارة الداخلية تبحث واقع أسواق الهال في المحافظات

دمشق-سانا

بحث مدير مديرية حماية المستهلك وسلامة الغذاء في الإدارة العامة للتجارة الداخلية وحماية المستهلك حسن الشوا، مع لجان أسواق الهال في المحافظات، الصعوبات والتحديات التي تعيق سير العمل وسبل معالجتها، بما يسهم في توفير بيئة عمل ملائمة داخل الأسواق، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وذكرت وزارة الاقتصاد والصناعة عبر قناتها على التلغرام أنه عرض خلال الاجتماع الذي جرى اليوم الثلاثاء في مبنى الإدارة العامة للتجارة الداخلية بدمشق واقع أسواق الهال والمعوقات التي تؤثر في عرض المواد وانسيابها ومواسم توفرها، والصعوبات اللوجستية والرقابية التي تواجه اللجان المشرفة عليها.

حلقة أساسية في سلسلة التوريد

وأكد الشوا أهمية تعزيز التواصل بين المديريات المختصة ولجان الأسواق، بما يسهم في ضمان التزام التجار بالأنظمة والتعليمات النافذة، ورفع مستوى جودة المنتجات المعروضة، حفاظاً على سمعة المنتج وصحة وسلامة المستهلك.

ويأتي الاجتماع في إطار حرص وزارة الاقتصاد والصناعة في تطوير آليات الرقابة، وتعزيز دور هذه الأسواق في دعم الاقتصاد الوطني.

وتؤدي أسواق الهال دوراً محورياً في تنظيم حركة تداول الخضار والفواكه بين المنتجين والتجار، وتشكل حلقة أساسية في سلسلة التوريد، ما يستدعي تكثيف التنسيق والرقابة لضمان جودة المواد واستقرار الأسعار في الأسواق المحلية.