توزيع 800 سلة غذائية في دير الزور دعماً للعائلات الأكثر احتياجاً

دير الزور-سانا

وزعت مؤسسة “هدائي بركة” التركية بالتنسيق مع مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل في محافظة دير الزور اليوم الإثنين، 800 سلة غذائية على العائلات الأكثر احتياجاً في حيي المطار القديم والصناعة، بالمدينة.

وأوضح مدير الشؤون الاجتماعية والعمل في دير الزور مهند الحنيدي في تصريح لمراسل سانا، أن الحملة متواصلة بهدف تغطية جميع أحياء المدينة، والمناطق الريفية المحيطة، مشيراً إلى أن السلة الغذائية تحتوي على مواد غذائية متنوعة، وسكريات خاصة للأطفال، لتلبية احتياجات العائلات بشكل متكامل ودعم صحة الأطفال.

وتأتي هذه المبادرة في إطار الجهود المستمرة لدعم الفئات الأكثر احتياجاً، وتحسين ظروفهم المعيشية.

