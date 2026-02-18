وزير الطوارئ السوري: بدء وصول رسائل الإنذار المبكر للمواطنين عبر الـ SMS

دمشق-سانا

أعلن وزير الطوارئ وإدارة الكوارث السوري رائد الصالح، بدء وصول رسائل الإنذار المبكر إلى المواطنين عبر خدمة الـ SMS، بالتنسيق مع وزارة الاتصالات وتقانة المعلومات، وذلك ضمن منظومة وطنية تعتمد على تحليل علمي للبيانات وتقييم مستوى الخطورة في كل منطقة.

وأوضح الوزير الصالح في منشور عبر منصة “X” اليوم الأربعاء، أن محتوى الرسالة سيختلف من محافظة إلى أخرى ومن منطقة إلى أخرى ضمن المحافظة نفسها، بحسب طبيعة المخاطر المتوقعة وحدتها سواء ما يتعلق منها بالأحوال الجوية والطقس أو المخاطر الأخرى.

وأكد أن الهدف من هذه الخدمة هو إيصال تنبيه دقيق وموجه، يتيح للأهالي اتخاذ إجراءات وقائية مبكرة تحمي الأرواح والممتلكات، مشدداً أن سلامة المواطنين أولوية وأن الوجود إلى جانبهم يبدأ بالمعلومة الصحيحة في الوقت الصحيح.

وكانت وصلت رسائل للمواطنين، صباح اليوم، تتعلق بالحالة الجوية لكل محافظة أو منطقة على حِدَة، وتتضمن نصائح وتحذيرات، لضمان سلامة المواطنين.

يذكر أن وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث أطلقت عملاً متكاملاً لتطوير منظومة إنذار مبكر متعددة القطاعات، بهدف الحد من مخاطر الكوارث وتقليل الخسائر البشرية والمادية، والانتقال من منهجية ردّ الفعل أثناء الكارثة إلى الاستعداد المسبق قبل وقوعها، بحيث تعتمد المنظومة أربع مراحل أساسية تبدأ بجمع البيانات المتعلقة بالمخاطر المحتملة، ثم تحليلها من قبل الجهات المختصة، يلي ذلك إصدار الرسائل التحذيرية، وصولاً إلى مرحلة الاستجابة.