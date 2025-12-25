اللاذقية تحتفل بعيد الميلاد المجيد وسط أجواء من التآخي والسلام

IMG 2313 1 اللاذقية تحتفل بعيد الميلاد المجيد وسط أجواء من التآخي والسلام

اللاذقية-سانا

أحيت محافظة اللاذقية عيد الميلاد المجيد في أجواء مليئة بالفرح والمحبة، حيث تزينت الشوارع والكنائس بالزينة والأنوار، وشارك أهالي المدينة بالاحتفالات التي جرت وسط أجواء من التآخي والسلام.

IMG 2342 1 اللاذقية تحتفل بعيد الميلاد المجيد وسط أجواء من التآخي والسلام

المطران جاورجيوس خوام راعي أبرشية اللاذقية وطرطوس للروم الكاثوليك وجه في تصريح لمراسل سانا رسالة تهنئة بمناسبة الميلاد المجيد إلى جميع السوريين في الداخل والخارج، داعياً إلى تعزيز الوحدة الوطنية والتعاون بين جميع أبناء الشعب السوري لإعادة بناء الوطن، ومستقبل مشرق للأجيال القادمة.

من جهته أوضح مسؤول كشاف كنيسة سيدة البشارة الدكتور فياض الملوحي، أن الاحتفال بالميلاد هو بشارة سلام للعالم.

IMG 2346 1 اللاذقية تحتفل بعيد الميلاد المجيد وسط أجواء من التآخي والسلام

فيما عبر عدد من المواطنين عن أمنياتهم بأن يعم السلام ربوع سوريا، ويساهم جميع السوريين بإعادة إعمار ما دمرته سنوات الحرب.

وشهدت مدينة اللاذقية خلال الأيام الماضية تحضيرات مكثفة لاستقبال العيد، حيث أضيئت الشوارع الرئيسية والساحات العامة وانتشرت مظاهر الاحتفال في مختلف الأحياء، في مشهد يعكس الترابط الاجتماعي والتنوع الديني الذي يتميز به المجتمع السوري.

IMG 2332 1 اللاذقية تحتفل بعيد الميلاد المجيد وسط أجواء من التآخي والسلام

ويُعدّ عيد الميلاد المجيد من أهم الأعياد الدينية عند الطوائف المسيحية، إذ يحيي ذكرى ميلاد السيد المسيح عليه السلام، حاملاً معه معاني المحبة والسلام والرجاء، وقيم التآخي والتسامح بين الناس، وتعزيز الروابط الإنسانية والاجتماعية.

ويمتاز بأجوائه الروحية والاحتفالية التي تجمع العائلات والأصدقاء، حيث تُقام الصلوات والقداديس، وتُزيَّن البيوت والشوارع، وتنتشر مظاهر الفرح والبهجة.

IMG 2334 scaled اللاذقية تحتفل بعيد الميلاد المجيد وسط أجواء من التآخي والسلام
IMG 2337 scaled اللاذقية تحتفل بعيد الميلاد المجيد وسط أجواء من التآخي والسلام
IMG 2338 scaled اللاذقية تحتفل بعيد الميلاد المجيد وسط أجواء من التآخي والسلام
IMG 2349 scaled اللاذقية تحتفل بعيد الميلاد المجيد وسط أجواء من التآخي والسلام
تجمع جماهيري حاشد في حماة احتجاجاً على الاعتداءات الإسرائيلية
انطلاق فعاليات المؤتمر العلمي التخصصي لطب الأسنان في حلب
انطلاق ملتقى الدعوة بثانوية علي بن أبي طالب في الزبداني
اتفاق بين هيئة المنافذ البرية والبحرية ومحافظة إدلب على إنشاء منطقة حرة في إدلب
عبر مبادرة مجتمعية.. حملة نظافة بمشفى الزهراء الوطني في حمص
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

اخترنا لك