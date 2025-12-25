اللاذقية تحتفل بعيد الميلاد المجيد وسط أجواء من التآخي والسلام

اللاذقية-سانا

أحيت محافظة اللاذقية عيد الميلاد المجيد في أجواء مليئة بالفرح والمحبة، حيث تزينت الشوارع والكنائس بالزينة والأنوار، وشارك أهالي المدينة بالاحتفالات التي جرت وسط أجواء من التآخي والسلام.

المطران جاورجيوس خوام راعي أبرشية اللاذقية وطرطوس للروم الكاثوليك وجه في تصريح لمراسل سانا رسالة تهنئة بمناسبة الميلاد المجيد إلى جميع السوريين في الداخل والخارج، داعياً إلى تعزيز الوحدة الوطنية والتعاون بين جميع أبناء الشعب السوري لإعادة بناء الوطن، ومستقبل مشرق للأجيال القادمة.

من جهته أوضح مسؤول كشاف كنيسة سيدة البشارة الدكتور فياض الملوحي، أن الاحتفال بالميلاد هو بشارة سلام للعالم.

فيما عبر عدد من المواطنين عن أمنياتهم بأن يعم السلام ربوع سوريا، ويساهم جميع السوريين بإعادة إعمار ما دمرته سنوات الحرب.

وشهدت مدينة اللاذقية خلال الأيام الماضية تحضيرات مكثفة لاستقبال العيد، حيث أضيئت الشوارع الرئيسية والساحات العامة وانتشرت مظاهر الاحتفال في مختلف الأحياء، في مشهد يعكس الترابط الاجتماعي والتنوع الديني الذي يتميز به المجتمع السوري.

ويُعدّ عيد الميلاد المجيد من أهم الأعياد الدينية عند الطوائف المسيحية، إذ يحيي ذكرى ميلاد السيد المسيح عليه السلام، حاملاً معه معاني المحبة والسلام والرجاء، وقيم التآخي والتسامح بين الناس، وتعزيز الروابط الإنسانية والاجتماعية.

ويمتاز بأجوائه الروحية والاحتفالية التي تجمع العائلات والأصدقاء، حيث تُقام الصلوات والقداديس، وتُزيَّن البيوت والشوارع، وتنتشر مظاهر الفرح والبهجة.