مديرية صحة إدلب تطلق أعمال إعادة تأهيل مركز غسيل الكلى في معرة النعمان

إدلب-سانا

أطلقت مديرية صحة إدلب أعمال إعادة تأهيل وتجهيز مركز غسيل الكلى في مدينة معرة النعمان بريف إدلب الجنوبي، بالتعاون مع جمعية تكافل “النمسا”، وذاك بهدف توفير هذه الخدمة الطبية الملحة للمرضى العائدين إلى المنطقة.

مدير البرامج في الجمعية يونس عثمان، قال في تصريح لمراسل سانا: بدأنا بالتنسيق مع مديرية صحة إدلب مشروع إعادة تأهيل المركز، حيث نعمل على تجهيز البنية التحتية اللازمة لتشغيله، بما يشمل الصالات والمستودعات والمرافق الصحية وفق المعايير الفنية والطبية المعتمدة، وتتم الأعمال تحت إشرافنا وإشراف المديرية لضمان تنفيذها بأعلى مستويات الجودة.

من جهته أوضح رئيس المكتب الهندسي في مديرية صحة إدلب بشار قطيع أن مركز معرة النعمان سيكون رديفاً لمركز غسيل الكلى في إدلب الذي يرتاده نحو 1000 مريض، مشيراً إلى أن هذا المشروع سيخفف مشقة السفر الى إدلب عن قرابة 250 مريضاً، حيث سيضم صالتين للرجال وصالة للنساء، إضافة إلى مخبر لتقديم خدمات الغسيل.

مسؤول المراكز التخصصية في مديرية الصحة باسل صباغ أكد أن المديرية وضعت خططاً منذ التحرير لتأهيل الأرضية المناسبة لعودة النازحين، وللمناطق الأكثر هشاشة والتي تعرضت للقصف والتهجير.

وأضاف صباغ: إن الخطة التشغيلية للمركز تشمل 27 ألف جلسة غسيل سنوياً، يستفيد منها نحو 250 مريضاً من الحالات المستقرة، بالتوازي مع تجهيز خدمة مخصصة للحالات الحرجة في مشفى معرة النعمان.

وكانت مديرية صحة إدلب اطلقت في أيلول الماضي وبالتعاون مع منظمة “يداً بيد” أعمال مشروع ترميم وإعادة تأهيل مشفى معرة النعمان الوطني، وهو المشفى المركزي الوحيد في ريف إدلب الجنوبي الذي كان يخدم أكثر من 200 قرية وبلدة في المنطقة، قبل أن يتعرض لدمار واسع نتيجة الاستهداف المتكرر من قبل قوات النظام البائد.

