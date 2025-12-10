وزارة الداخلية: إحباط تهريب 400 ألف حبة كبتاغون من لبنان إلى سوريا

photo 2025 12 10 18 01 18 وزارة الداخلية: إحباط تهريب 400 ألف حبة كبتاغون من لبنان إلى سوريا

دمشق-سانا

أحبطت إدارة مكافحة المخدرات محاولة تهريب كميات كبيرة من المواد المخدرة عبر الحدود السورية – اللبنانية في عملية أمنية محكمة أُعدّت استناداً إلى معلومات دقيقة، وأسفرت عن إلقاء القبض على كل من “أ.م” و”ص.ش” المتورطين في العملية وضبط المواد المخدرة.

photo 2025 12 10 18 01 21 وزارة الداخلية: إحباط تهريب 400 ألف حبة كبتاغون من لبنان إلى سوريا

وذكرت وزارة الداخلية في قناتها عبر تلغرام أن العملية جاءت بعد ورود معلومات موثوقة تُشير إلى محاولة إدخال المخدرات من لبنان إلى الأراضي السورية بطرق غير مشروعة حيث نُصِب كمين محكم أسفر عن ضبط المتورطين ومصادرة 400 ألف حبة كبتاغون مخبأة بطريقة متقنة داخل مركبتين، ضمّت كل منهما 200 ألف حبة.

وأشارت إلى أنه تمت مصادرة المضبوطات، وإحالة المقبوض عليهما إلى القضاء المختص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهما.

وتواصل الجهات المختصة في سوريا جهودها المكثفة لمكافحة المخدرات حيث تمكنت خلال الأشهر الماضية من مصادرة وإتلاف كميات كبيرة من هذه الآفة التي كان النظام البائد يعمل على إنتاجها وترويجها داخل المجتمع، فضلاً عن تهريبها إلى دول الجوار ومناطق أخرى حول العالم.

photo 2025 12 10 18 01 05 وزارة الداخلية: إحباط تهريب 400 ألف حبة كبتاغون من لبنان إلى سوريا
photo 2025 12 10 18 01 23 وزارة الداخلية: إحباط تهريب 400 ألف حبة كبتاغون من لبنان إلى سوريا
photo 2025 12 10 18 01 24 وزارة الداخلية: إحباط تهريب 400 ألف حبة كبتاغون من لبنان إلى سوريا
