مديرية تنظيم نقل البضائع تبحث سبل تطوير العمل وتحسين الخدمات في قطاع النقل في سوريا

دمشق-سانا

تركز الاجتماع الذي عقدته مديرية تنظيم نقل البضائع مع الكوادر الإدارية من مختلف المحافظات السورية اليوم، على سبل تطوير آليات العمل وتحسين الخدمات في قطاع نقل البضائع، وتعزيز دور مكاتب تنظيم نقل البضائع في تنظيم حركة الشحن، إضافة إلى توسيع نطاق خدماتها لتشمل جميع المناطق بشكل أكثر فعالية.

وتطريق المجتمعون خلال الاجتماع الذي عقد في مبنى المديرية بدمشق، إلى أهمية تفعيل أنظمة التتبع الحديثة لتحسين الشفافية في عمليات النقل والمتابعة الدقيقة لحركة البضائع، كما تمت مناقشة سبل تحسين الأوضاع الخدمية للعاملين في القطاع ومعالجة قضايا الأجور، إضافة إلى ضرورة الالتزام بالقوانين والتعليمات المعمول بها، وتعزيز الرقابة والتفتيش لضمان سير العمل بشكل منتظم.

ومن المقترحات التي طرحها الحضور، إحداث جهاز مركزي يتبع لوزارة النقل، وإنشاء هيكل تنظيمي ونظام داخلي جديد يتماشى مع متطلبات المرحلة الحالية، بهدف تحديث قطاع نقل البضائع.

وفي ختام الاجتماع، أكد مدير مديرية تنظيم نقل البضائع، خالد كسحة، على أهمية هذه المبادرات في تحسين أداء القطاع وتطويره، بما يلبي احتياجات المرحلة الحالية، كما أشار إلى أن الوزارة تعمل جاهدة على رفع كفاءة الأداء وتأهيل الكوادر، بما يسهم في استدامة الخدمات وتطويرها.

ويأتي هذا الاجتماع في إطار توجه وزارة النقل المستمر لتطوير قطاع النقل البري، وتعزيز دور مكاتب تنظيم نقل البضائع في تنظيم حركة الشحن، وتسهيل عملية نقل البضائع بشكل أكثر فاعلية.