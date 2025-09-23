وزارة الزراعة السورية تناقش إستراتيجيتها في تطوير القطاع الزراعي

دمشق-سانا

بحث وزير الزراعة السوري أمجد بدر مع اللجنة المكلفة بمراجعة إستراتيجية الوزارة للفترة 2026–2030، والتي أُقرت في ال8 من كانون الأول 2024، سبل تعزيز الأمن الغذائي وتطوير مختلف مجالات القطاع الزراعي والنهوض به.

وتناول الاجتماع الذي عقد في مبنى الوزارة بدمشق، أبرز التوجهات الإستراتيجية التي ستعمل عليها الوزارة مع مراعاة التحديات المناخية والاقتصادية، والتركيز على تعبئة الموارد وتحديث أساليب الزراعة.

وأكد المشاركون أن التنفيذ سيعتمد على الزراعة المستدامة وترشيد الموارد المائية؛ لضمان الاستخدام الأمثل للموارد الطبيعية والبشرية.

كما حددت الوزارة محاور رئيسية تشمل: التنمية الريفية، وتطوير الإنتاج النباتي والبذار، وتعزيز الثروة والصحة الحيوانية، وتنمية الغابات، على أن تُنفذ ضمن برامج عملية تراعي ظروف إعادة البناء والمناخ القاسي.

وأشار الوزير بدر إلى أهمية تحديث الإستراتيجية بشكل دوري لضمان استجابة فعالة للمستجدات، والحفاظ على استدامة القطاع الزراعي كركيزة للاقتصاد الوطني.

ويأتي الاجتماع في إطار جهود الوزارة لتطوير القطاع الزراعي وتحسين خدماته، بما يعود بالفائدة على الناتج المحلي والاقتصاد الوطني.