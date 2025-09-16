محافظ السويداء يبحث مع وجهاء العشائر عودة الأهالي وتعزيز الأمن والاستقرار في المحافظة

20250916121334 IMG 4659 محافظ السويداء يبحث مع وجهاء العشائر عودة الأهالي وتعزيز الأمن والاستقرار في المحافظة

درعا-سانا

بحث محافظ السويداء مصطفى البكور اليوم مع وجهاء وأعيان عشائر المحافظة، الجهود المبذولة لتعزيز الأمن والاستقرار وتهيئة الظروف الملائمة لعودة الأهالي النازحين إلى قراهم.

20250916131121 IMG 4801 محافظ السويداء يبحث مع وجهاء العشائر عودة الأهالي وتعزيز الأمن والاستقرار في المحافظة

واستمع المحافظ خلال اللقاء الذي جرى في بلدة رخم بريف درعا إلى مطالب الوجهاء والمعوقات التي تواجه المرحلة الراهنة، حيث تم التركيز على عودة أهالي قرية المزرعة من عشائر السويداء خلال الفترة القادمة، وتفعيل عمل قوى الأمن الداخلي في المنطقة، بما يسهم في ترسيخ الأمن وضمان عودة آمنة ومستدامة للسكان ولا سيما في القرى الواقعة في الريف الشمالي الشرقي.

كما جرى بحث سبل توفير متطلبات العودة من مواد أساسية بالتعاون مع المنظمات الإنسانية، إضافة إلى توجيه الدعم لكل مكونات المجتمع بما يعزز التماسك الاجتماعي ويعيد الحياة الطبيعية إلى القرى التي عانت من التهجير.

20250916142659 IMG 4829 محافظ السويداء يبحث مع وجهاء العشائر عودة الأهالي وتعزيز الأمن والاستقرار في المحافظة

وأكد البكور خلال الاجتماع أن الدولة ماضية في مساعيها لحل الأزمة في المحافظة وتقريب وجهات النظر بين مختلف الأطراف، مشدداً على أن المرحلة القادمة ستشهد خطوات ملموسة لدعم الاستقرار وتلبية احتياجات الأهالي.

كما ناقش مع موظفي الدولة في المنطقة آلية تنظيم وتسليم رواتبهم الشهرية بما يضمن وصولها بشكل آمن ومنتظم ويساعد في استقرار الوضع المعيشي للعاملين وأسرهم.

