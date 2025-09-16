محافظ السويداء يبحث مع وجهاء العشائر عودة الأهالي وتعزيز الأمن والاستقرار في المحافظة

درعا-سانا

بحث محافظ السويداء مصطفى البكور اليوم مع وجهاء وأعيان عشائر المحافظة، الجهود المبذولة لتعزيز الأمن والاستقرار وتهيئة الظروف الملائمة لعودة الأهالي النازحين إلى قراهم.

واستمع المحافظ خلال اللقاء الذي جرى في بلدة رخم بريف درعا إلى مطالب الوجهاء والمعوقات التي تواجه المرحلة الراهنة، حيث تم التركيز على عودة أهالي قرية المزرعة من عشائر السويداء خلال الفترة القادمة، وتفعيل عمل قوى الأمن الداخلي في المنطقة، بما يسهم في ترسيخ الأمن وضمان عودة آمنة ومستدامة للسكان ولا سيما في القرى الواقعة في الريف الشمالي الشرقي.

كما جرى بحث سبل توفير متطلبات العودة من مواد أساسية بالتعاون مع المنظمات الإنسانية، إضافة إلى توجيه الدعم لكل مكونات المجتمع بما يعزز التماسك الاجتماعي ويعيد الحياة الطبيعية إلى القرى التي عانت من التهجير.

وأكد البكور خلال الاجتماع أن الدولة ماضية في مساعيها لحل الأزمة في المحافظة وتقريب وجهات النظر بين مختلف الأطراف، مشدداً على أن المرحلة القادمة ستشهد خطوات ملموسة لدعم الاستقرار وتلبية احتياجات الأهالي.

كما ناقش مع موظفي الدولة في المنطقة آلية تنظيم وتسليم رواتبهم الشهرية بما يضمن وصولها بشكل آمن ومنتظم ويساعد في استقرار الوضع المعيشي للعاملين وأسرهم.