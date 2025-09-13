قافلة مساعدات قطرية تدخل محافظة السويداء عبر ريف درعا

درعا-سانا

دخلت مساء اليوم قافلة مساعدات جديدة إلى محافظة السويداء عبر ممر بصر الحرير الإنساني بريف درعا.

القافلة التي تتكفل بإيصالها منظمة الهلال الأحمر العربي السوري، تضم 10 شاحنات محملة بالدقيق، مقدمة من دولة قطر للتوزيع على الأفران في السويداء، بما يضمن استمرارية العمل وتقديم الخبز للمواطنين بشكل منتظم.

يذكر أن هناك تنسيقاً متكاملاً بين منظمة الهلال الأحمر العربي السوري والجهات المعنية والشركاء الدوليين يضمن وصول هذه المساعدات إلى مستحقيها، ضمن خطة شاملة لتقديم خدمات منقذة للحياة في محافظتي السويداء ودرعا.

وأعلنت الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية أول أمس إرسال قافلتي مساعدات أردنية وقطرية إلى سوريا، في إطار جهدٍ عربي مشترك لمد يد العون والمساعدة لها في مواجهة الظروف الإنسانية الصعبة التي خلفتها الأحداث الأخيرة في محافظة السويداء.