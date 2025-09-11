الأمن الداخلي في ريف دمشق يلقي القبض على خلية لميليشيا “حزب الله”

photo 2025 09 11 11 49 18 الأمن الداخلي في ريف دمشق يلقي القبض على خلية لميليشيا "حزب الله"

ريف دمشق-سانا

أعلن قائد الأمن الداخلي في محافظة ريف دمشق العميد أحمد الدالاتي أن الوحدات المختصة وبالتعاون مع جهاز الاستخبارات العامة ألقت القبض على خلية تابعة لميليشيا “حزب الله” كانت تنشط في بلدتي سعسع وكناكر بريف دمشق الغربي، وذلك في عملية نوعية نُفذت بعد متابعة دقيقة ورصد ميداني مكثف.

photo 2025 09 11 11 49 17 الأمن الداخلي في ريف دمشق يلقي القبض على خلية لميليشيا "حزب الله"

ونقلت وزارة الداخلية عبر قناتها على تلغرام عن العميد الدالاتي قوله: إن التحقيقات الأولية أظهرت أن أفراد الخلية تلقوا تدريبات في معسكرات داخل الأراضي اللبنانية، وكانوا يخططون لتنفيذ عمليات داخل الأراضي السورية تهدد أمن واستقرار المواطنين.

وأوضح أنه خلال العملية، تمت مصادرة قواعد لإطلاق الصواريخ، و19 صاروخاً من طراز “غراد”، وصواريخ مضادة للدروع، إلى جانب أسلحة فردية وكميات كبيرة من الذخائر المتنوعة.

وبين العميد الدالاتي أنه تمت إحالة الملف إلى الجهات المختصة لمتابعة الإجراءات القانونية، فيما تواصل الأجهزة المعنية التحقيق مع الموقوفين لكشف كامل الارتباطات والأهداف.

photo 2025 09 11 11 49 16 الأمن الداخلي في ريف دمشق يلقي القبض على خلية لميليشيا "حزب الله"
photo 2025 09 11 11 49 18 2 الأمن الداخلي في ريف دمشق يلقي القبض على خلية لميليشيا "حزب الله"
بمناسبة يوم البيئة العالمي… حملة نظافة في طرطوس
دوري إدلب لكرة القدم يبدأ غداً… والمنافسة تشتعل بين ثلاثة فرق
صلاة عيد الأضحى المبارك في ساحة الملعب الكبير بمدينة سراقب
وزير السياحة يبحث مع اتحاد غرف السياحة وضع خطة عمل لتطوير القطاع السياحي
محافظ دير الزور: إطلاق مشروع مدينة جديدة لحل مشكلة السكن بالمحافظة قريباً
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

اخترنا لك