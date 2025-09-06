دورة تدريبية بدمشق لأعضاء اللجان الفرعية لانتخابات مجلس الشعب

دمشق-سانا

أقيمت اليوم في مبنى مجلس الشعب بدمشق دورة تدريبية توعوية لأعضاء اللجان الفرعية لانتخابات المجلس في محافظات دمشق، وريف دمشق، والقنيطرة، بهدف مساعدتهم في اختيار الكفاءات وإدارة العملية الانتخابية، وذلك بمشاركة منظمات المجتمع المدني.

وأشارت عضو اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب حنان البلخي في تصريح لـ سانا إلى أن أهمية الدورة تأتي من مشاركة منظمات المجتمع المدني فيها، مشيرة إلى أن الدورة ركزت على ضرورة تحقيق الشفافية، وتطبيق آلية النظام الانتخابي المؤقت فيما يخص اختيار الهيئات الناخبة، للوصول إلى هيئة ناخبة تنطبق عليها الشروط الموضوعة في النظام الانتخابي المؤقت.

بدوره، لفت مسؤول ملف الانتخابات في منظمة “اليوم التالي” (TDA) مظهر شربجي إلى أن منظمته تعمل في مجال التحول الديمقراطي والعدالة الانتقالية، وتعمل اليوم على تدريب فريق اللجنة الفرعية للانتخابات التي انبثقت عن اللجنة العليا، والتي مهمتها إدارة العملية الانتخابية للهيئة الناخبة في المحافظات السورية.

مشاركة المجتمع المدني معيار للشفافية

وبيّن شربجي أن الهدف من هذا التدريب هو مساعدة هذه اللجان في طريقة اختيار الكفاءات وفق المعايير الموضوعة، لتستطيع ضبط العملية الانتخابية وإدارتها، بهدف تأسيس مجلس شعب حقيقي يشمل الكفاءات، ويعتمد على الحوكمة الرشيدة، ولا سيما الشفافية والنزاهة والتشاركية.

من جهته، بين عضو منظمة “وحدة المجتمعات والوعي المحلي” (LACU) عبد الله الحافي أنه تم الاتفاق بين اللجنة العليا للانتخابات ومنظمات المجتمع المدني المتخصصة في مجال الانتخابات والحوكمة، على أن يكون دور المجتمع المدني في الانتخابات هو التوعية والتدريب للجان الفرعية والهيئات الناخبة، لمساعدتهم في تنظيم العملية الانتخابية، ورفع السوية الخاصة بأعضاء اللجان الفرعية والهيئات الناخبة.

ورأى الحافي أن مشاركة منظمات المجتمع المدني تعتبر فرصة عظيمة للسوريين في إيجاد مجلس تشريعي حقيقي يمثل طموحات السوريين، ولا سيما في هذه المرحلة الحساسة بعد سقوط النظام البائد الذي لم يعترف يوماً بوجود المجتمع المدني ومنظماته، مبيناً أن الشفافية والشرعية في دول العالم تقاس من خلال مشاركة المجتمع المدني وفعاليته ودوره.

وكانت اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب قد وقّعت مذكرة تفاهم مع خمس منظمات من المجتمع المدني، بهدف التعاون في تنفيذ برامج تدريبية وتوعوية مرتبطة بالانتخابات، وذلك في إطار الحرص على ضمان النزاهة والشفافية الكاملة للعملية الانتخابية.