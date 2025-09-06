اللجنة العليا للانتخابات توقِّع مذكرة تفاهم مع منظمات مدنية لتنفيذ برامج تدريبية

دمشق-سانا

وقّعت اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب مذكرة تفاهم مع خمس منظمات من المجتمع المدني، بهدف التعاون في تنفيذ برامج تدريبية وتوعوية مرتبطة بالانتخابات، وذلك في إطار الحرص على ضمان النزاهة والشفافية الكاملة للعملية الانتخابية.

ووفق قناة اللجنة العليا على التلغرام فإن المنظمات المشاركة هي: وحدة دعم الاستقرار (SSU)، ومنظمة اليوم التالي (TDA)، ووحدة المجتمعات والوعي المحلي (LACU)، ومنظمة النهوض بالمجتمع المدني (GLOCA)، ورابطة الشبكات السورية (SNL).

وتضمنت المذكرة التزام المنظمات المذكورة بإجراء تدريبات وورشات عمل لأعضاء اللجان الفرعية والهيئات الناخبة، إضافةً إلى حملات توعية لتعريف الناخبين بحقوقهم وآليات التصويت، وتقديم الخبرة الفنية في مجالات حل الخلافات البسيطة، وضمان سير العملية الانتخابية بشفافية.

كما تم اعتماد برنامج تدريبي خاص باللجان الفرعية، يُنفذ أيام السبت والأحد والإثنين 6-7-8 من الشهر الجاري، بمعدل يوم تدريبي واحد لكل لجنة في محافظتها، بما يضمن وصول التدريب إلى جميع المناطق بشكل مباشر وفعال.