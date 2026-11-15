غواتيمالا تعلن الطوارئ شرقي البلاد جراء عنف مرتبط بعصابات تهريب المخدرات

غواتيمالا-سانا

أعلنت السلطات في غواتيمالا حالة الطوارئ في منطقتي زاكابا وإيزابال شرقي البلاد، لمدة 30 يوماً، على خلفية أعمال عنف مرتبطة بعصابات تهريب المخدرات، وذلك بعد أسبوع على مقتل نائب، وثلاثة من عناصر الشرطة في هجوم مسلح.

ونقلت وكالة فرانس برس عن الحكومة قولها في بيان: إن حالة الطوارئ التي دخلت حيز التنفيذ اعتباراً من أمس السبت، تهدف إلى تعزيز الأمن وحماية السكان، وتتيح لقوات الأمن تفريق التجمعات بالقوة، وتنفيذ عمليات توقيف ودخول المنازل من دون مذكرة قضائية.

وقُتل النائب خوليو بورتيو وثلاثة من عناصر الشرطة في هجوم مسلح استهدفهم في بلدة ريو هوندو بمنطقة زاكابا في السادس من تشرين الثاني الجاري.

وكانت الولايات المتحدة أدرجت الجمعة عصابتي عائلتي لورينزانا وميندوزا، الناشطتين في المنطقتين، والمذكورتين على قوائم المنظمات الإرهابية، على خلفية ارتباطهما بتهريب المخدرات.

يشار إلى أن وزير الداخلية الغواتيمالي ماركو أنطونيو فييدا أعلن في السادس عشر من حزيران الماضي تعزيز بلاده تعاونها الأمني مع الولايات المتحدة في مجال مكافحة الجريمة ‌‏المنظمة.‏