باكستان تحذر من تداعيات التوترات البحرية وتدعو لتأمين الملاحة الدولية

جنيف-سانا

حذرت باكستان من تداعيات التوترات البحرية في منطقتي الخليج وباب المندب على الدول النامية والاقتصادات الهشة، داعيةً مجلس الأمن الدولي إلى التحرك لإنهاء الاستفزازات العسكرية، وحماية خطوط الملاحة التجارية.

ونقلت وكالة الأنباء الباكستانية، اليوم السبت، عن الممثل الدائم لباكستان لدى الأمم المتحدة سيد حيدر شاه قوله، خلال جلسة لمجلس الأمن عُقدت بطلب من البحرين لبحث التهديدات للأمن البحري: إن تعطيل حركة الشحن والهجمات على السفن في مضيقي هرمز وباب المندب أديا إلى ارتفاع أسعار الطاقة، وزيادة مخاطر انعدام الأمن الغذائي عالمياً.

وشدد شاه على ضرورة وقف الهجمات والاستفزازات العسكرية، وحماية المدنيين والشحن التجاري، ومعالجة أسباب الصراع عبر الحوار والدبلوماسية واحترام سيادة الدول، مجدداً إدانة الهجمات على المنشآت المدنية ومنشآت الطاقة في دول مجلس التعاون الخليجي، ولا سيما السعودية.

يشار إلى أن باكستان تؤدي دور الوساطة في الاتصالات بين الولايات المتحدة وإيران، في إطار ‏الجهود الدبلوماسية الإقليمية الساعية لاحتواء التصعيد وتشجيع الحلول السياسية،‏ كما تدين باستمرار اعتداءات ميليشيا الحوثي على عدد‏ من مناطق المملكة العربية السعودية، مؤكدةً تضامنها مع المملكة والتزامها التام بـ”حلف مكة” الدفاعي.