قطر وبريطانيا تبحثان التطورات الإقليمية والعلاقات الثنائية

الدوحة-سانا‏

بحث أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني اليوم الخميس، مع رئيس الوزارء البريطاني آندي ‏بيرنهام المستجدات في المنطقة، إضافة إلى العلاقات بين البلدين وسبل تطويرها.‏

وذكرت وكالة الأنباء القطرية” قنا” أنّ الجانبين استعرضا في اتصال هاتفي اليوم تطورات ‏الأوضاع في المنطقة، وسبل تعزيز التنسيق المشترك لدعم الجهود الدبلوماسية الرامية إلى ‏تقريب وجهات النظر ودفع المسار التفاوضي نحو اتفاق شامل بين جميع الأطراف المعنية ‏يحقق الأمن والاستقرار في المنطقة، ويضمن حرية الملاحة البحرية وأمن إمدادات الطاقة.‏

كما بحثا علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين، وسبل تعزيز الشراكة الاستراتيجية وتطويرها ‏في مختلف المجالات، بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الصديقين، حيث أعرب ‏بيرنهام عن تقديره لجهود الوساطة التي تبذلها دولة قطر لحل الأزمة وخفض التصعيد الإقليمي.‏

وكان أمير قطر استعرض في اتصال هاتفي مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في السادس من ‏الشهر الجاري الجهود الدولية، ولا سيما المساعي القطرية لتقريب وجهات النظر ‏بين الأطراف ‏المعنية ودعم المسار التفاوضي، بهدف التوصل إلى اتفاق شامل ينهي الأزمة ويحقق الأمن ‏والاستقرار الإقليميين.‏