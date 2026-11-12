قطر وبريطانيا تبحثان التطورات الإقليمية والعلاقات الثنائية

الدوحة-سانا
بحث أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني اليوم الخميس، مع رئيس الوزارء البريطاني آندي بيرنهام المستجدات في المنطقة، إضافة إلى العلاقات بين البلدين وسبل تطويرها.
وذكرت وكالة الأنباء القطرية” قنا” أنّ الجانبين استعرضا في اتصال هاتفي اليوم تطورات الأوضاع في المنطقة، وسبل تعزيز التنسيق المشترك لدعم الجهود الدبلوماسية الرامية إلى تقريب وجهات النظر ودفع المسار التفاوضي نحو اتفاق شامل بين جميع الأطراف المعنية يحقق الأمن والاستقرار في المنطقة، ويضمن حرية الملاحة البحرية وأمن إمدادات الطاقة.
كما بحثا علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين، وسبل تعزيز الشراكة الاستراتيجية وتطويرها في مختلف المجالات، بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الصديقين، حيث أعرب بيرنهام عن تقديره لجهود الوساطة التي تبذلها دولة قطر لحل الأزمة وخفض التصعيد الإقليمي.
وكان أمير قطر استعرض في اتصال هاتفي مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في السادس من الشهر الجاري الجهود الدولية، ولا سيما المساعي القطرية لتقريب وجهات النظر بين الأطراف المعنية ودعم المسار التفاوضي، بهدف التوصل إلى اتفاق شامل ينهي الأزمة ويحقق الأمن والاستقرار الإقليميين.