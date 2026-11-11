جامعة الدول العربية تطلق نداءً إنسانياً عاجلاً لدعم قطاع غزة

القاهرة-سانا

دعا الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل فهمي، اليوم الأربعاء، المجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية العربية والدولية إلى التحرك العاجل لتقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى قطاع غزة، في ظل تفاقم الأوضاع الإنسانية جراء استمرار العدوان الإسرائيلي، ونقص الغذاء والدواء والمياه، وتزايد معاناة النازحين مع حلول فصل الشتاء.

ودعا فهمي، في نداء إنساني أصدره المكتب الصحفي للجامعة، المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، والتحرك الفوري والمنسق لإنقاذ حياة المتضررين في القطاع، وتوفير المساعدات الإنسانية الضرورية والملحة لهم.

وأشار إلى أن الأمطار والسيول مع حلول فصل الشتاء فاقمت معاناة آلاف النازحين، وأدت إلى تدمير ما تبقّى من البنية التحتية المتضررة جراء العدوان الإسرائيلي المستمر، وإغراق وتدمير 40 ألف مأوى للنازحين و70 ألف خيمة، وإلحاق أضرار بأكثر من 200 ألف فلسطيني، بينهم أطفال ونساء وكبار السن ومرضى ومصابون، فضلاً عن بقاء آلاف العائلات في العراء دون مأوى أو وسائل تدفئة أو أغطية مناسبة.

ولفت الأمين العام إلى أن الأوضاع الإنسانية المتفاقمة تهدد حياة السكان، مؤكداً أن جامعة الدول العربية تعتزم إنشاء شبكة للإغاثة الإنسانية في حالات الطوارئ، ودعا الجهات المعنية بالشأن الإنساني إلى الانضمام إليها، بما يعزز التنسيق بين الدول الأعضاء والأطراف المعنية ويسرّع الاستجابة للأزمات الإنسانية في المنطقة العربية.

وكان مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أمس الثلاثاء حذر من تفاقم الأوضاع ‏الإنسانية في قطاع غزة، جراء الأمطار الغزيرة التي هطلت خلال عطلة نهاية الأسبوع، مشيراً إلى أن أكثر من 200 ألف شخص تأثروا بها ويحتاجون إلى دعم إنساني عاجل.‏