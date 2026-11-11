ارتفاع‏ عدد ضحايا حرب الإبادة في غزة إلى 74,653 قتيلاً

القدس المحتلة-سانا ‏

ارتفع عدد ضحايا حرب الإبادة التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول ‌‏2023 إلى 74,653 ‏قتيلاً و 176,007 جرحى.‏

وذكرت وزارة الصحة الفلسطينية، عبر حسابها على تلغرام اليوم الأربعاء: أنّ مستشفيات القطاع استقبلت خلال الساعات ‏الـ 24 ‏الماضية 8 قتلى و29 مصاباً، ما يرفع إجمالي القتلى منذ وقف إطلاق النار في تشرين الأول 2025 إلى 1,622، ‏والجرحى إلى ‌‏5,878.‏

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وأضافت الوزارة أن عدداً من الضحايا لا يزالون تحت الركام وفي الطرقات، في ظل عجز طواقم الإسعاف والإنقاذ عن ‏الوصول إليهم.‏

وكان فلسطينيان ‏قُتلا يوم أمس الثلاثاء وأصيب ثمانية آخرون، في قصف لقوات الاحتلال الإسرائيلي على مدينة غزة.‏