ارتفاع‏ عدد ضحايا حرب الإبادة في غزة إلى 74,653 قتيلاً

القدس المحتلة-سانا
ارتفع عدد ضحايا حرب الإبادة التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول 2023 إلى 74,653 قتيلاً و 176,007 جرحى.
وذكرت وزارة الصحة الفلسطينية، عبر حسابها على تلغرام اليوم الأربعاء: أنّ مستشفيات القطاع استقبلت خلال الساعات الـ 24 الماضية 8 قتلى و29 مصاباً، ما يرفع إجمالي القتلى منذ وقف إطلاق النار في تشرين الأول 2025 إلى 1,622، والجرحى إلى 5,878.
وأضافت الوزارة أن عدداً من الضحايا لا يزالون تحت الركام وفي الطرقات، في ظل عجز طواقم الإسعاف والإنقاذ عن الوصول إليهم.
وكان فلسطينيان قُتلا يوم أمس الثلاثاء وأصيب ثمانية آخرون، في قصف لقوات الاحتلال الإسرائيلي على مدينة غزة.